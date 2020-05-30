Песков рассказал, когда исчезнет его борода

Москва, 30 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу.

Ранее супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Сети видеоролик, вызвавший настоящий ажиотаж. Пользователей Сети поразил изменившийся внешний вид пресс-секретаря президента, поскольку он предстал перед камерой не с привычными усами, а с бородой.

Песков объяснил, что решил отпустить бороду, пока сидит на карантине после перенесенного заболевания. Он признался, что перед возвращением на работу побреется.

«Как только уже выйду на работу в офис, то она (борода. — Прим. ФАН) сразу исчезнет», — рассказал представитель Кремля.

Напомним, что Песков рассказал о своей госпитализации в начале мая. В разговоре с прессой он подтвердил, что врачи диагностировали COVID-19. Пресс-секретарь уточнил, что больше месяца не общался очно с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому никакого риска для здоровья главы государства нет.

Заболела и супруга Пескова. Но на этой неделе представитель Кремля рассказал, что вернулся к работе из дома, где соблюдает карантин. Выписали и его жену. Песков поблагодарил медиков за оказанную помощь.