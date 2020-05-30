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МИД РФ описал отношения с США цитатой польского писателя

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МИД РФ описал отношения с США цитатой польского писателя

Москва, 30 мая. Отношения между Москвой и Вашингтоном постоянно ухудшаются, проблемы возникают в основном в сфере контроля за вооружением. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происходящее между двумя странами дипломат описал цитатой польского писателя.

«Мы движемся от одной низкой точки к другой — как сказал однажды известный польский мыслитель Станислав Ежи Лец: «Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали», — сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ считает, что отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время совершенно не такие, какие были в период холодной войны. По словам Рябкова, тогда противостояние держав было более опасным, но и куда более предсказуемым.

МИД РФ описал отношения с США цитатой польского писателя

У дипломата сложилось мнение, что США концептуально не верят в контроль за вооружениями.

«Вместо этого Вашингтон пытается найти предлоги, чтобы выйти из как можно большего числа договоров в этой сфере, в которых участвует Москва», — констатировал дипломат.

Администрация президента США Дональда Трампа в августе 2019 года вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне бездоказательно обвинили Россию в якобы нарушении его условий. При том, что отступления от положений ДРСМД неоднократно были замечены именно за Штатами.

МИД РФ описал отношения с США цитатой польского писателя

На прошлой неделе Трамп объявил, что возглавляемая им страна выйдет из Договора по открытому небу. Глава Белого дома без каких-либо доказательств заявил, что российская сторона якобы «не придерживается» условий соглашения. И оговорился, что возобновление договора возможно.

Эксперты опасаются, что теперь Вашингтон не станет продлевать основополагающий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году.

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Источник: National Interest
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