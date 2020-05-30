МИД РФ описал отношения с США цитатой польского писателя

Москва, 30 мая. Отношения между Москвой и Вашингтоном постоянно ухудшаются, проблемы возникают в основном в сфере контроля за вооружением. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происходящее между двумя странами дипломат описал цитатой польского писателя.

«Мы движемся от одной низкой точки к другой — как сказал однажды известный польский мыслитель Станислав Ежи Лец: «Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали», — сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ считает, что отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время совершенно не такие, какие были в период холодной войны. По словам Рябкова, тогда противостояние держав было более опасным, но и куда более предсказуемым.

У дипломата сложилось мнение, что США концептуально не верят в контроль за вооружениями.

«Вместо этого Вашингтон пытается найти предлоги, чтобы выйти из как можно большего числа договоров в этой сфере, в которых участвует Москва», — констатировал дипломат.

Администрация президента США Дональда Трампа в августе 2019 года вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Вашингтоне бездоказательно обвинили Россию в якобы нарушении его условий. При том, что отступления от положений ДРСМД неоднократно были замечены именно за Штатами.

На прошлой неделе Трамп объявил, что возглавляемая им страна выйдет из Договора по открытому небу. Глава Белого дома без каких-либо доказательств заявил, что российская сторона якобы «не придерживается» условий соглашения. И оговорился, что возобновление договора возможно.

Эксперты опасаются, что теперь Вашингтон не станет продлевать основополагающий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году.