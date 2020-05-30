Глава меджлиса предложил Зеленскому выдворить всех россиян из Крыма

Киев, 30 мая. Глава запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа», экс-депутат Рады Рефат Чубаров предложил выселить всех русских с территории Крыма.

По словам Чубарова, такое предложение он озвучил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе его встречи с представителями меджлиса, пишет «ПолитНавигатор».

Чубаров заявил, что Киев в ближайшее время должен выступить с требованием ко всем лицам, кто поселился в Крыму после его воссоединения с Россией, немедленно покинуть полуостров. В противном случае, они будут выдворены, пригрозил он.

«Все, кто в нарушение законов Украины поселился во временно оккупированном Крыму, будут немедленно выдворены за пределы Украины», — написал глава меджлиса у себя в блоге.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.

Ранее Чубаров заявил, что Украина должна быть готова к «силовым действиям» России, чтобы обеспечить водоснабжение Крыма. Он не исключил, что Москва может призвать «третью сторону» для давления на Крым. При этом Чубаров призвал не допустить подачи днепровской воды в Крым. В Крыму предложение Чубарова по водной блокаде Крыма сравнили с людоедством.

1 Организация запрещена на территории РФ.