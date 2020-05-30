Сирия, 30 мая. «Демократические силы Сирии» застрелили подростка в Дейр-эз-Зоре. На севере провинции Хама автомобиль бойцов «Лива аль-Кудс» подорвался на мине боевиков. В Алеппо мирные жители собрались на протестную акцию у штаб-квартиры «Сирийской национальной армии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, лишились нескольких военнослужащих и бойцов «Лива аль-Кудс» в Идлибской зоне деэскалации.

«Сирийская национальная армия» (СНА): разогнала протестную акцию у своей штаб-квартиры в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в установке СВУ на пути следования конвоя «Лива аль-Кудс» в Хаме.

«Демократические силы Сирии» (SDF): насильно вербуют жителей Хасаки; застрелили подростка в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На западе провинции взрыв на трассе связывающей поселения Мизназ и Кафр-Нуран ранил двух мирных жителей. По информации портала Aleppo AMC, полученной от сотрудников госпиталя, ранения получили двое несовершеннолетних. Взрыв произошел в результате наезда мотоцикла на самодельную бомбу, установленную на дороге. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку взрывного устройства.

Портал Al Nour сообщает, что в городе Джераблус началась протестная акция у штаб-квартиры военной полиции «Сирийской национальной армии». У военной полиции потребовали немедленного освобождения из-под стражи арестованного больше года назад высокопоставленного члена «Ахрар аш-Шаркыя». После отказа сторонники «Ахрар аш-Шаркыя» устроили демонстрацию на площади Аль-Айн, на разгон которой приехал отряд военной полиции СНА с дубинками и оружием.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зоре российские военнослужащие провели очередную гуманитарную акцию. Как сообщает Telegram-канал Warjournal, груз гуманитарной помощи общим весом почти в 3,5 тонны прибыл в поселения Хаддадия и Хатла, жители которых получили почти 700 продовольственных наборов с чаем, рисом, мукой и питьевой водой. Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в настоящее время координируют работу с сирийскими коллегами для того чтобы своевременно оказать помощь наиболее пострадавшим во время боевых действий поселений на востоке Сирии. В первую очередь гуманитарный груз сотрудники стараются доставить в наиболее труднодоступные регионы.

В подконтрольном «Демократическим силам Сирии» городе Дибан боевик застрелил подросток. Как сообщает портал Al Nour, мальчик был убит у речной переправы боевиками, которые . Согласно информации местных, мальчик занимался тем, что перевозил урожай через реку в зоны контроля сирийской армии, торговля фермерскими продуктами на другом берегу позволяла мальчику получить немного денег. В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» фермеры вынуждены отдавать часть урожая в качестве налоговой пошлины за использование земли. Убийство подростка, которого курдские боевики объявили контрабандистом, разъярило местных. Вечером жители сожгли один из блокпостов SDF.

Провинция Хама

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что к югу от города Саракиб на мине боевиков подорвались четверо военнослужащих сирийской армии. По информации источника их автомобиль наехал на мину, установленную боевиками на дороге.

По данным портала Baladi News, у поселка Аль-Атрия двое членов проправительственного ополчения «Лива аль-Кудс» пострадали при взрыве самодельной бомбы. Согласно источнику, один из них скончался от полученных ран по пути в госпиталь. Пока ни одна из группировок не подтвердила совою причастность к произошедшему. Наиболее вероятно, что бомба была оставлена террористами «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

Местные источники агентства Halab Today сообщают, что отряды «Демократических сил Сирии» проводят кампанию по принудительной вербовке в деревне Аль-Ханна аш-Шаркия. Местные жители воспротивились действиям боевиков и выдворили отряд из деревни, после чего боевики открыли огонь по гражданским. Ранения получил мужчина и ребенок, а боевики взяли деревню в осаду. За последнюю неделю местные жители уже попытались дать отпор курдским вербовщикам. Сутками ранее в городе Аш-Шаддади боевики спровоцировали конфликт с местным населением, когда попытались забрать в учебно-тренировочный лагерь двух юношей. Члены их семей с оружием дали отпор вербовщикам, из-за чего началась потасовка, которая привела к жертвам с обоих сторон.