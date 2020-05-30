Гулькина пригласила на платные экскурсии по своей квартире, где живут восемь котов

Москва, 30 мая. Бывшая участница популярной группы «Мираж» Наталья Гулькина придумала способ, как заработать деньги во время эпидемии коронавируса.

Певица заявила, что готова водить посетителей в свою квартиру. У Гулькиной восемь котов, которых нужно чем-то кормить.

Фотографии своих любимцев Гулькина часто публикует в социальных сетях. Одни подписчики восторгаются ее котами, а другие критикуют. По словам певицы, некоторые люди считают, что у нее в квартире царит антисанитария.

«Есть злые люди, которые пишут: «Да как, у вас там коты, восемь! Представляю, какая у вас вонь!» — сказала артистка, ее слова передает «Пятый канал».

Но Гулькина настаивает, что у нее дома царят самые приятные ароматы, там всегда чистота и порядок. Артистка предложила гостям фотографироваться с котами за деньги.

Эти средства пойдут на корм котикам, которые «тоже хотят кушать». Гулькина пояснила, что животным нужно покупать витамины, игрушки, сухие наполнители для туалетов.

Ранее вторая экс-солистка «Миража» Маргарита Суханкина показала, чем занимается на карантине. Она рассказала, что научилась вязать и уже может брать заказы. По словам артистки, из-за отмены концертов всем артистам нужно искать другие источники дохода.

Ситуация с коронавирусом разделила артистов на два лагеря: тех, кто жалуется на «безденежье» и тех, кто готов спокойно ждать выхода на сцену.