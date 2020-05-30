«Матери еще нарожают»: как сирийские дети оказываются на ливийском фронте

Как известно, тысячи сирийских боевиков оставили «благословенную революцию» по приказу турецких работодателей и спешно переместились в Ливию бороться с Ливийской национальной армией (ЛНА) и ее лидером Халифой Хафтаром.

Надо сказать, что когда боевики воевали против сирийских войск, на Западе и в арабских странах они были окружены ореолом героизма и романтики. СМИ создали образ отважных воинов ислама, борющихся с тираном за свободу своего народа. То ли дело Ливия, где сирийские «революционеры» превратились в обыкновенных наемных убийц.

Как рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей один из наемников, он и его товарищи ни разу не держали в руках даже половины от обещанных 2000 долларов в месяц. С ними обращаются, как со скотом, постоянно обворовывая и стреляя по ногам, чтобы те шли в бой.

Однако выбора у членов «Сирийской свободной армии» нет. Они больше никому не нужны, даже собственному народу. Работать и растить детей на «освобожденных от Асада территориях» они не могут. Единственный выход — продолжать воевать за деньги. Где угодно.

«Львята» Эрдогана

Не секрет, что в сирийские «брабансоны» вербуют и несовершеннолетних. По данным СМИ, на стороне Правительства национального согласия (ПНС) воюют порядка 150-180 детей. Это в основном малолетние боевики из дивизии «Султан Мурад». Привлекают их большими зарплатами — целых две тысячи долларов, что для нищих «оппозиционеров», оказавшихся в сложнейшем положении в связи с успехами сирийской армии, стало шансом на новую жизнь.

Так, на днях в социальные сети попала история 17-летнего сирийского мальчика Ибрагима Рая, убитого в Триполи во время столкновения с ЛНА. Он прибыл в ливийскую столицу несколько дней назад через Турцию и почти сразу же погиб в бою.

Таких историй много — по некоторым данным, в Ливии уже убито 16 детей. Не все случаи попадают в СМИ, однако официальный Twitter-аккаунт ЛНА собрал целый архив с именами, датами и обстоятельствами смерти молодых людей.

Известно и то, как их вербуют. Это происходит, как правило, без ведома родителей. Ребятам из Идлиба и северной части Алеппо предлагают отправиться на заработки в Африн. Якобы подработать месяц-другой в сфере сельского хозяйства. Уже там их вербуют в вооруженные группы и отправляют в Африку.

Правовые нормы

Протурецкие «эксперты» редко говорят о ливийском Правительстве национального согласия без упоминания Организации Объединенных Наций. Это их главный аргумент — мол, ООН признает ПНС, поэтому прекратите давить на жалость.

Однако «эксперты» забывают, что международное право также признает эксплуатацию детей на войне военным преступлением. Именно так это квалифицирует Римский статут Международного уголовного суда. А согласно конвенции 182 Международной организации труда, использование детей в качестве солдат — это одна из наихудших форм детского труда. Это же можно прочесть и в женевских конвенциях, и в дополнительных протоколах к ним.

Реакция соцсетей

После инцидента с Ибрагимом Twitter буквально разорвало от негодования пользователей.

«Почему Эрдоган не посылает в Ливию турецких детей?» — спрашивает один из них.

«К сожалению, сирийцы стали топливом для экспансионистских войн Эрдогана», — констатируют в Сети.

Другой пользователь пишет, что Турция перед лицом всего мира совершает гуманитарное и военное преступление.

А вот некоторые турки настроены весьма оптимистично. Так, пользователь под ником Altay пишет:

«Прибудут новые. Матери еще нарожают».

Символично, что в Twitter-нике присутствует и знак радикальной националистической организации «Серые волки», и число зверя.

Пост другого пользователя «Османа» менее циничный, зато насквозь пропитан героическим османским эпосом:

«Мы из группы «Султан Мурад» — туркмены Эртогрула. Мы умираем, чтобы славить исламскую Турцию — нерушимую стену, защищающую мусульман от тиранов. Мы будем бороться за честь мусульманских женщин и детей, оскверненных бандитами Башара Асада».

Самое удивительное, что подобного рода сообщения протурецкие аккаунты оставляют под новостью об убитом в Ливии сирийском ребенке. Посланном туда «исламской Турцией». Разве турки будут славить его имя? Разве он погиб за веру? Причем тут бандиты Башара Асада, когда застрелили его в Триполи? Знал ли этот мальчишка, кто такой Эртогрул? И, наконец, что скажет мать Ибрагима, честь которой «защищают» туркмены из группировки «Султан Мурад»?