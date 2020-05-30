Роднина раскритиковала «стонущих» о падении доходов артистов

Москва, 30 мая. Депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала артистов, которые пожаловались на доходы во время эпидемии коронавируса.

По словам олимпийской чемпионки, в стране приняли много законов, которые поддерживают малый и средний бизнес. Но при это актеры продолжают «стонать» и утверждают, что «голодают».

«Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги?» — сказала Роднина.

Депутат подчеркнула, что спортсмены не говорят о своем положении, несмотря на отсутствие премиальных.

Поводом для шумихи вокруг заработков артистов во время коронавируса стало высказывание продюсера Иосифа Пригожина о том, что у людей творческих профессий сейчас началась полоса «безденежья». Его поддержала супруга Валерия.

Однако лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не разделяет это мнение. По его словам, есть много простых людей, которым намного тяжелей, чем артистам.

Больше работать, а не жаловаться на судьбу, предложил певец Григорий Лепс. Всем, кому нужна помощь, он предложил записывать музыку на своей студии и пообещал не брать за это деньги.

Ранее сообщалось, что «Коммунисты России» решили помочь Пригожину и отправили ему несколько пачек «Доширака». Они также заметили, что сейчас появляется много вакансий на заводах.

Продюсер отреагировал на эту новость, заявив, что ни у кого ничего не просил. Лапшу ему никто не передавал, и он не знает, о чем вообще идет речь.