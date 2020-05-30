الأسد ينقذ الشرق الأوسط من زعزعة الاستقرار ويوسع التعاون العسكري مع روسيا

صرح المستشرق بوريس دولغوف لوكالة الأنباء الفيدرالية بأن التعاون بين حكومة بشار الأسد وروسيا يساعد على تأمين الشرق الأوسط من خلال الحرب ضد الإرهاب ، والمساعدة على إقامة حياة هادئة وسلمية ، وكذلك مكافحة التأثير المدمر للغرب .

التواجد الروسي

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الممثلين الرسميين لوزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية لإجراء محادثات مع الحكومة السورية بشأن إمكانية نقل المزيد من العقارات إلى الوحدات العسكرية الروسية.

ووفقا للوثيقة المنشورة ، فمن المخطط تزويد الجيش الروسي بالعقارات والمياه في إطار الاتفاق القائم بشأن نشر مجموعات القوات الجوية التابعة للقوات الجوية الروسية في سوريا.

وبالإضافة إلى التوسيع المخطط له ، ستناقش المفاوضات أيضا البروتوكول نفسه المتعلق بنشر الوحدة العسكرية الروسية في سوريا. ووفقا للبيانات المتاحة ، من المعتزم إضافة بند بشأن إمكانية إدخال تغييرات على المشروع ليست ذات طابع أساسي لكلا الطرفين.

يذكر أنه منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية ، منذ سبتمبر 2015 ، تم نشر طائرات عسكرية روسية في قاعدة الحميميم الواقعة في محافظة اللاذقية. أيضًا ، منذ عام 2017 يوجد ما يصل إلى 11 سفينة روسية في ميناء طرطوس.

وقال بوريس دولجوف ، وهو زميل أقدم في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ، لوكالة الأنباء الفيدرالية ما سيؤدي إليه تعزيز الوجود الروسي في سوريا.

دور روسيا

كما أشار محاور وكالة الأنباء الفيدرالية، فإن توسيع وحدتنا العسكرية في سوريا هو قرار صحيح للغاية. بعد كل هذا لن يتحسن فقط أوضاع بقاء الجنود في الدولة العربية ، ولكن أيضا يسمح لنا أن نأخذ خطوة هامة نحو تعزيز وجود البلد في الشرق الأوسط.

"بالنظر إلى الوضع السائد في هذه المنطقة ، فإن تعزيز الوجود الروسي ضروري حتى تستمر موسكو في لعب دور عامل الاستقرار. إذا نظرنا إلى الوضع في سوريا - بالدعم الأجنبي للجماعات المسلحة والوجود غير القانوني للجيش الأمريكي والتركي - فإن التأثير الروسي بالتحديد هو الذي يمكن أن يساعد دمشق في استقرار الوضع.

يسيطر الأمريكيون الآن على مناطق نفطية مهمة ، في حين أن الأتراك يزعزعون الاستقرار في المناطق الشمالية من سوريا - منطقة إدلب الكبرى. ينبغي تصحيح هذا الوضع.

وأوضح المستشرق أن "قرار روسيا بتعزيز وجودها في سوريا قرار شرعي تمامًا لأن بلادنا تلعب دور عامل الاستقرار".

إنقاذ الشرق الأوسط

كما أشار بوريس دولجوف في المحادثة ، فإن تعاون حكومة بشار الأسد مع روسيا لم يساعده على حماية بلاده فحسب ، بل أيضًا إنقاذ الشرق الأوسط بأكمله من الكارثة. فبإرسال طلب رسمي إلى الاتحاد الروسي للمساعدة في مكافحة الإرهابيين ، تغيرت الحالة تغيرا جذريا.

اختتم محاور وكالة الأنباء الفيدرالية:"لعبت القوات الجوية الروسية دور رئيسي في قمع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية ومساعدة الجيش السوري. ومع ذلك تحاول عدد من القوى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط مرة أخرى الآن ، وبالتالي ، ومن خلال التعاون مع موسكو تستطيع الحكومة السورية بالبحث عن حلول سياسية للقضية.

يعرب المواطنون السوريون وايضا المؤسسات السياسية للبلدان العربية ،عن دعم لا تشوبه شائبة لوجود الوحداة العسكرية الروسية. الأفراد العسكريون الروس يزيدون من الشعور بالهدوء بين سكان سوريا. إن تعاون دمشق مع موسكو يسمح لنا بإعادة الحياة الهادئة".