Манукян: Как Шевченко поссорилась со всеми, кого привела в «Открытую Россию» Ходорковского

Блогер Вадим Манукян продолжает расследование деятельности в России так называемой внесистемной оппозиции, существующей на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского. Ярким примером того, до чего может довести участие в подобной деятельности, является судьба Анастасии Шевченко, которая полтора года находится под домашним арестом в статусе обвиняемой за сотрудничество с нежелательной организацией.

В настоящее время в России возбужден ряд уголовных дел по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной»). Такие дела расследуются в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени. Речь идет о сотрудничестве с иностранной неправительственной организацией Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания, признана в РФ нежелательной), которой руководит Михаил Ходорковский.

Героиня расследования Анастасия Шевченко сначала была региональным координатором «Открытой России» в Ростовской области. С марта 2018 года — она член федерального совета «Открытки» Ходорковского. Во внесистемной оппозиции арест Шевченко вызвал значительный резонанс. Рассмотрение ее уголовного дела по существу начнется в ближайшее время.

Колумнист Федерального агентства новостей Вадим Манукян считает целью своего расследования показать нравы, которые царят во внесистемной оппозиции, существующей на деньги беглого олигарха. Блогер также вскрывает факты финансирования российской оппозиции из-за рубежа, хотя подопечные Ходорковского в России это отрицают.

Боевые подруги. Колонка Вадима Манукяна

Единственной целью, с которой приходят вчера еще никому не известные оппозиционеры во внесистемную оппозицию, — это урвать куш покрупнее. Вожделенная цель — должность координатора одного из внесистемных движений. За это действительно неплохо платят.

Отмечу, в регионах аппетиты оппозиционных деятелей достаточно скромные. Как я уже рассказывал, они довольствуются ежемесячной зарплатой от 400 до 1500 долларов США. От чего зависит размер зарплат? Разумеется, от наглости, самоуверенности и уровня приближенности к Ходорковскому.

Яна Гончарова — злой гений Анастасии Шевченко

Стоит упомянуть человека, давшего Анастасии Шевченко путевку в жизнь во внесистемной оппозиции. На эту кривую дорожку, которая в итоге привела к уголовному делу, Анастасию Шевченко привела Яна Гончарова. Было это в 2015 году. В ту пору сама Яна была активным организатором протестных акций в Ростове-на-Дону, на которые приходило человек 10—15.

Звездный час Гончаровой пробил в августе 2015 года, когда она проводила акцию, в которой одним из организаторов числилось скандальное движение «Весна». Мероприятие было посвящено 24-й годовщине независимости Украины. Целью акции была заявлена поддержка Украины в отстаивании своего суверенитета и территориальной целостности. Если по-простому — отказ признать воссоединение Крыма с Россией.

С Анастасией Шевченко Гончарова объединилась под крышей движения «Солидарность», и этот бродячий цирк колесил с акциями в защиту обвиняемых в тяжких преступлениях Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко. Похоже, эту активность Гончаровой потом зачли, когда она приняла решение покинуть Россию и перебраться на Украину.

На Украине Яна Гончарова оказалась в июне 2016 года. Там Яна позиционировала себя как журналистка. Она также стала активисткой организации «Слова свободы», которая оказывала юридическую помощь людям из стран бывшего СССР, которых Запад считал политзаключенными. Разумеется, на Украине Гончарова сразу завела контакты с антироссийски настроенными объединениями.

Объединяла Гончарову и Шевченко совместная оппозиционная деятельность в «Открытой России», куда Анастасия в свое время пригласила Яну за компанию. Да и работали они в прошлом в одной и той же коммерческой компании секретарями.

В январе 2017 года Яна Гончарова вернулась в Россию, аккурат к конференции «Открытки», на которой Анастасию Шевченко избрали региональным координатором. Тут Шевченко отдала должок Гончаровой за то, что та ввела ее во внесистемную оппозицию. Анастасия поспособствовала назначению Яны координатором штаба скандального блогера Алексея Навального. Так обе оппозиционерки получили вожделенные должности и приличную по меркам региона зарплату по 1000 долларов США в месяц.

Однако продержалась Яна на должности у Навального недолго. Гончарова была в числе организаторов несанкционированного митинга 26 марта 2017 года, на который собралось порядка 300 человек. За организацию этой акции ей уже 7 апреля прилетела административка. Яна поняла, куда все это в итоге может ее привести, и снова покинула Россию. С тех пор она работает в российской внесистемной оппозиции так сказать на удаленке — разъезжая между Киевом и Минском.

Гончарова поддержала Анастасию в конце 2017 года, когда Шевченко решила поднять свои ставки, став руководителем регионального штаба Ксении Собчак на выборах президента России. В итоге ожидания Шевченко не оправдались. После неудачных для Собчак выборов в марте 2018 года Анастасия вернулась к Ходорковскому, уже на повышение, став членом федерального совета «Открытой России».

В конце 2018 года Гончарова немного отдалилась от Шевченко. Бытовые проблемы часто ссорят даже закадычных подруг. Однако после того, как Анастасию Шевченко посадили под домашний арест, оппозиционерки вновь помирились.

Закадычный враг Елена Меньшенина

Сменщицей Шевченко на посту регионального координатора «Открытки» в Ростовской области стала Елена Меньшенина. Меньшенина начала свою деятельность во внесистемной оппозиции с 2016 года. Все началось с акции памяти Бориса Немцова в Ростове-на-Дону, на которую пришло всего 70 человек. Свела Шевченко и Меньшенину «Солидарность». Позднее Анастасия привела Елену в «Открытку».

Для обеих 27 января 2017 года стало началом нового этапа работы во внесистемной оппозиции. Шевченко была избрана региональным координатором «Открытки», и обе оппозиционерки вошли в региональный совет отделения. На этом мероприятии присутствовал и Андрей Пивоваров, который до сих пор называет себя директором «Открытой России», несмотря на то, что эту должность официально занимает Анастасия Буракова. Но это уже их междусобойчики, мы в них вмешиваться не будем.

Кстати, Пивоваров на том январском заседании заявил, что ближайший федеральный политсовет «Открытки» будет проходить в апреле 2017 года в Таллине. Странно, не правда ли? Организация, позиционирующая себя российской, проводит заседание в столице Эстонии. Впрочем, это был далеко не последний вояж «Открытой России» по заграницам. В последующие годы заседания «Открытки» проводились и в Швеции, и в Чехии, но об этом в следующих материалах.

К слову, Меньшенина — доцент Донского государственного технического университета (ДГТУ). Думаю, если бы она не пошла по кривой оппозиционной дорожке, возможно, у нее была бы вполне успешная карьера. Но она выбрала другой путь.

Елена и в ДГТУ пыталась развить бурную оппозиционную деятельность, надеясь привлечь во внесистемное движение побольше молодежи. Придя в «Открытую Россию», она сразу поехала на курсы повышения квалификации имени Ходорковского в Испанию.

В мае—июне 2017 года Меньшенина была слушательницей семинара «Школы гражданского просвещения» (ШГП, School of Civic Education). Основной целью школы позиционируется формирование сети оппозиционно настроенных гражданских активистов для влияния на общественно-политическую обстановку в РФ. Финансировал эту школу, разумеется, Ходорковский. Кстати, в мероприятиях регионального штаба Навального принимала активное участие и Елена Меньшенина.

Надо сказать, Анастасия Шевченко, заняв должность члена федерального совета «Открытки», сразу же начала «мочить» Меньшенину и региональное отделение этой организации. Анастасия пыталась показать, что при ней все цвело и пахло, а без нее — развалилось. При этом реальных членов ячейки ростовской «Открытки» было всего десять, остальные фактически были мертвыми душами, но Шевченко это не смущало. Она доказывала Ходорковскому свою незаменимость. А тут все средства хороши.

Так Шевченко отдала должок Меньшениной, которая в свое время раскритиковала ее работу, в том числе раздувание регионального отделения до 60 человек (включенных для видимости) ради попадания в федеральный совет.

В ноябре 2017 года с включением Шевченко в штаб Собчак в региональном отделении «Открытки» наметился раскол. Меньшенина не приняла это решение Анастасии. Раскол был доведен до логического завершения в марте 2018 года, когда в результате «битвы престолов» Елена Меньшенина победила и стала региональным координатором «Открытой России».

Самое любопытное, что руководители «Открытки» эту вольность сначала не поддержали и настаивали на новых выборах. Но перевыборы в итоге не состоялись, и Меньшенину все же утвердили. Елена сразу же обвинила Шевченко в подрыве деятельности регионального движения ради собственного пиара.

После этого Ходорковский предложил Анастасии забыть о должности регионального координатора, и она стала членом федерального совета «Открытой России». На новой должности Анастасия регулярно надоедала руководству «Открытки» жалобами на неактивность Меньшениной.

С мужем Елене тоже, считай, повезло. 28 апреля 2010 года Сергей Меньшенин в здании Шахтинского автодорожного института (ШИ ЮРГТУ) попался на взятке в 80 тысяч рублей. За эту сумму он должен был помочь двум студентам выполнить и защитить дипломный проект на государственной аттестационной комиссии. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

Отмечу, Елена Меньшенина по сию пору находится на должности регионального координатора у Ходорковского, но сейчас она ушла в глухую оборону и уже не выпячивает «Открытку» на протестных акциях, которые организует. В этом у меня была возможность убедиться во время продолжительного разговора с ней в коридоре у дверей суда, где оглашался приговор по так называемому ростовскому делу об организации массовых беспорядков.

Официально Меньшенина является членом регионального совета партии «Яблоко». Как я уже рассказывал, по сравнению с Шевченко на своем посту в «Открытой России» Меньшенина получает не столь большую зарплату, в два с лишним раза меньше, чем получала Анастасия. Видимо, дым пожиже, труба пониже.