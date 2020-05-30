В США во время протестов убит силовик. События дня. ФАН-ТВ

Вакцину от COVID-19 можно будет закапать в нос

Одну из вакцин против коронавирусной инфекции, разработанных научным центром «Вектор», можно закапывать в нос. Об этом рассказ гендиректор центра Ринат Максютов на телеканале «Россия 1». По его словам, клинические испытания планируется начать в конце июня — начале июля и завершить их в сентябре.

«Это препараты как на основе вирусных векторов, так и один синтетический препарат. Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос», — сказал он.

По словам Максютова, запущено полномасштабное доклиническое исследование эффективности и безвредности препаратов. Он также добавил, что животные, на которых испытывали вакцину, перенесли ее хорошо, никаких нежелательных реакций не наблюдалось.