В США во время протестов убит силовик. События дня. ФАН-ТВ

Вакцину от COVID-19 можно будет закапать в нос
Одну из вакцин против коронавирусной инфекции, разработанных научным центром «Вектор», можно закапывать в нос. Об этом рассказ гендиректор центра Ринат Максютов на телеканале «Россия 1». По его словам, клинические испытания планируется начать в конце июня — начале июля и завершить их в сентябре.
«Это препараты как на основе вирусных векторов, так и один синтетический препарат. Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос», — сказал он.
По словам Максютова, запущено полномасштабное доклиническое исследование эффективности и безвредности препаратов. Он также добавил, что животные, на которых испытывали вакцину, перенесли ее хорошо, никаких нежелательных реакций не наблюдалось.
Во время протестов в Окленде застрелен американский силовик
Один сотрудник Федеральной охранной службы США погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы в Окленде. Там проходили акции протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN. В Миннеаполисе национальная гвардия применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Это произошло в районе пятого полицейского участка. Таким образом, полицейские решили отогнать людей от заправочной станции, которая могла стать очередным объектом поджогов. Американские СМИ также сообщили, что Пентагон привел в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис. Отряды из Колорадо и Канзаса, должны быть готовы к развертыванию в течение 24 часов. В городе ввели режим ЧС и комендантский час. По данным местных телеканалов, более 30 крупных городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Напомним, что все начались 27 мая после того, как в интернете опубликовали видео жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда, который после скончался в больнице. Троих полицейских уволили, но общественность это не успокоило.
В Ингушетии введен режим КТО
Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информцентр Национального антитеррористического комитета. В городе введен режим контртеррористической операции. Обстановка полностью под контролем спецслужб. Жителей города призвали «сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов». О подробностях операции пока не сообщается.