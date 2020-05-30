Майдан не приблизит Украину к Европе: «бюргерство» неведомо для крестьян и батраков

Ни первый, ни второй Майдан, устроенные в Киеве, не приблизили Украину к Европе, а лишь усугубили внутренние проблемы страны. Об этом говорится в статье украинского издания «Главред», перевод которой представил информационный портал «ИноСМИ». В материале журналистов повествуется о политической и экономической ситуации на Украине после государственного переворота, который произошел 2014 году.

С помощью майдана украинцы не смогли добиться позитивных изменений в политическом, экономическом и социальном плане, а лишь привели страну к расцвету буржуазии, представители которой лишь могут воровать и откупаться от власти. Государственный переворот на Украине стал причиной для массовой эмиграции жителей страны, пытающихся найти лучшей жизни за рубежом.

Майдан стал причиной для больших проблем с различными сферами деятельности государства: резко упало производство, деградировала система здравоохранения, а страна заняла последнее место в Европе по уровню жизни. Отразился он и на экономической ситуации Украины – страна фактически находится в состоянии суверенного дефолта, а власти пытаются спасти экономику новыми кредитными траншами.

Журналисты «Главреда» уверены, что все проблемы кроются в том, что Украина – страна с крестьянским менталитетом. Большинство украинцев обладают земельными участками, которые используются для посадки различных овощей и культур. При этом украинские города больше походят на «разросшиеся слободы», жители которых обладают крестьянской ментальностью. При этом «бюргерство» неведомо для крестьян и батраков.

«То есть реально 70-75% населения обладают крестьянским, а не городским (бюргерским) менталитетом. А заробитчане – еще и депрессивным батрачным сознанием», – отмечают авторы статьи.

Майдан же является определенным инструментом для крестьян с западной Украины, которые совершают набеги на Киев, требуя от него «движения в направлении своей бывшей метрополии». В качестве примера можно привести исторические сводки, которые показывают, что все бывшие колонии после освобождения всегда стремятся вернуться к своим метрополиям.

Авторы статьи, отмечают, что майдан на Украине не привел к позитивным переменам и не приблизил страну к Европе только из-за того, что крестьяне не способны продумывать свои шаги наперед и не обладают политическим сознанием. Они преследуют лишь экономические интересы, пытаясь реализовать их с помощью объединений – партий, входящих во власть. Однако это приводит к тому, что украинцы, не понимают, что делать с появившимися у них возможностями, и передают властные полномочия кому попало.

«Так, прогнав Януковича, крестьяне тут же отдали власть Порошенко. А прогнав Порошенко, отдали власть вообще какой-то странной никчемности! Шило – на мыло. Чисто крестьянский поступок: эмоциональный, глупый и безответственный», – отмечает «Главред».

Именно поэтому украинская крестьянская революция, не увенчалась успехом, а майданы не смогли и не смогут изменить политическое устройство Украины и приблизить ее к Европе.