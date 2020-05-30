Россия помешает США воровать сирийскую нефть, обустроив опорный пункт в Хасаке

Как изменится жизнь мирных граждан Сирии, а также оккупировавших восток страны американцев и курдских боевиков после строительства нового опорного пункта российских военных в провинции Хасака — смотрите в видео специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) в САР.

Военнослужащие армии США беспрепятственно разъезжают по восточным провинциям Сирийской Арабской Республики, обустраивают свои посты и оперативные базы, контролируют кражу и незаконный вывоз сирийской нефти за границу, а также получают прибыль с контрабанды между Сирией и Ираком. Подобное поведение нарушает все международные и общественные нормы, оказывая негативное влияние на граждан Сирии, проживающих в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор.

Через границу восточных провинций вместе с контрабандой при помощи США и контролируемой ими курдской администрации в Ирак вывозятся освобожденные из тюрем «Аль-Хол» и «Шаддади» террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Крайне подозрительные вооруженные личности прибывают в то же время и в Сирию.

Обычные сирийцы не получают ничего с нефти, украденной американцами для продажи в Ираке. Подобное нарушение прав граждан, а также постоянная угроза их безопасности не могут продолжаться вечно. В связи с этим российским военным контингентом в Сирии было принято решение о реализации мер, направленных на укрепление сирийской границы, а также обеспечение закона и порядка в восточных провинциях.

На границе Сирии с Ираком, в районе населенного пункта Сималька, по соседству с американским военным контингентом появились российские военнослужащие.

Ранее, 26 и 27 мая 2020 года, российские военные проследовали мимо незаконной военной базы США в Сирии «Тель-Кочек» и прибыли на сирийско-иракскую границу с целью разведки местности перед строительством нового российского военного объекта. Главной задачей нового российского опорного пункта будет борьба с контрабандой между странами, обеспечение безопасности местных жителей, а также осложнить вывоз ворованной сирийской нефти курдскими боевиками из «Сирийских демократических сил» (SDF), контролируемых из США.

Стоит отметить, что появление российских военных у базы «Тель-Кочек» стало неожиданностью и заставило понервничать американских военных. Сообщается, что следовавшие за военнослужащими Российской Федерации американцы, а именно шесть экипажей патрульных бронеавтомобилей, были вынуждены ночевать в поле, в то время как русские военные остановились на отдых в одном из населенных пунктов, где их дружелюбно встретили мирные жители. Американцы попросту не знали, куда российские военнослужащие отправятся дальше.

По завершению осмотра территории под строительство будущего опорного пункта в районе населенного пункта Сималька российская военная колонна выдвинулась в сторону аэродрома в городе Камышлы. Вероятнее всего, в ближайшее время мы услышим очередные протесты со стороны официальных лиц США по поводу того, что русские занимаются милитаризацией Сирии.

Однако во всем мире все прекрасно знают, кто настоящий агрессор на сирийской земле. Именно США под лозунгами борьбы с международным терроризмом и идеями о насаждении «демократии» построили уже более 30 опорных пунктов в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор для безнаказанного воровства сирийской нефти, а также снабжения различных террористических группировок. Российский военный опорный пункт в районе Симальки должен осложнить американскую противоправную деятельность в регионе и обеспечить безопасность сирийских граждан на востоке страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.