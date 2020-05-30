МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

Москва, 30 мая. Москва отвергает обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии, заявили в МИД РФ.

Госдепартамент обвинил Москву в том, что якобы РФ поставила в Бенгази партию фальшивых банкнот. Как следует из заявления Госдепа США, мальтийскими властями 26 мая 2020 года была конфискована партия ливийской валюты на общую сумму 1,1 млрд долларов. Данную партию денежных знаков заказало правительство Бенгази у российского акционерного общества «Гознак».

В МИД РФ отметили, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО «Госзнак» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой представителей Ливии. В качестве исполнения обязательств «Госзнак» направил в ЦБ в Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами.

В российском ведомстве напомнили, что на территории Ливии действуют два Центральных банка. Один из них расположен на территории Бенгази, его глава был назначен всенародно избранным ливийским парламентом – Палатой представителей и обладает необходимой международной легитимностью. Другой ЦБ находится в Триполи под контролем боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем.

«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике», — добавил в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Россия поддерживает выдвинутую спикером Палаты представителей Ливии Агилом Салехом инициативу прекращения межливийского конфликта и учреждения новых органов власти в стране. Данная инициатива могла стать основой общеливийского консенсуса под эгидой ООН, добавили в МИД РФ.

Ранее глава Африканского командования ВС США (АФРИКОМ) заявил о поставках Россией истребителей МиГ-29 в Ливию. Глава комитета по обороне и безопасности Совфеда, бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев назвал это заявление глупостью, напомнив, что в Ливии могут быть только советские МиГ-29.