Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 30 мая.

В Крыму единовременную помощь в 10 тыс. руб. решили выплачивать в том числе на подростков с 16 до 18 лет. Три новые выплаты на детей с 1 июня 2020: кто сколько получит, как подать заявление.

Глава ФЗНЦ Малькевич рассказал, как боевики ПНС прибегли к шантажу после похищения российских социологов. Россия не будет удовлетворять капризы сторонников ПНС, похитивших россиян.

В столичном аэропорту Шереметьево произошло ЧП, в результате которого загорелся самолет с пассажирами. Хвост Boeing-777 загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево.

Вслед за Пентагоном с очередными голословными обвинениями в адрес России поспешил выступить Госдепартамент. Новые фейки о России: после фантомных МиГ-29 США взялись за «Гознак».

Ранее стало известно, что в США было закрыто уголовное дело в отношении Флинна и его «тайных связей с РФ». В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка.

Белый дом и официальный представитель правительства ФРГ не стали комментировать эту информацию. СМИ узнали о «горячем споре» Трампа и Меркель о «Северном потоке — 2».

Призыв лидера меджлиса1 (запрещен в РФ) Рефата Чубарова по водной блокаде Крыма сравним с людоедством. В Крыму сравнили с людоедством призыв главы меджлиса не допустить снятия водной блокады.

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря. ВСУ провели учения по захвату нефтегазовых морских объектов Крыма.

Германия, поддерживая антироссийские санкции, продолжает преступную политику Евросоюза, подчеркнули власти республики. Не признающей статус Крыма Меркель указали на очевидные вещи.

ульмонолог рассказал о пяти упражнениях, которые позволят лучше всего укрепить дыхательную систему. Пульмонолог составил топ-5 упражнений для укрепления легких.

1 Организация запрещена на территории РФ.