Симферополь, 30 мая. Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель предложил отправить послу Украины в Германии Андрею Мельнику ящик вина в качестве утешения из-за заведомо проигранного пари о принадлежности Крыма.

«Мы готовы отправить Андрею Мельнику ящик крымского вина, чтобы скрасить его горесть от проигранного пари», — заявил Гемпель в комментарии РИА Новости.

По его словам, посол Украины в ФРГ решил заключить пари впопыхах и на эмоциях, но он сам понимает, что заведомо проиграл спор. Гемпель подчеркнул, что в Киеве уже смирились с решением крымчан, но навязанная Западом антироссийская политика мешает им признать это.

Гемпель добавил, что украинский посол по согласованию с МИД РФ может лично посетить Крым и убедиться в преобразовании полуострова.

«Уверен, что, пообщавшись с крымчанами, посол будет вынужден признать, что победителем в их пари является Герхард Шредер», — подытожил он.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Tagesspiegel заявил, что вопрос Крыма уже закрыт: ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине.

Кроме того, экс-канцлер ФРГ прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии. Политик назвал серьезной ошибкой утверждение, что посредством санкций Россию можно принудить к каким-либо действиям. Украинский посол в Берлине предложил Шредеру заключить «пари».

Сенатор Алексей Пушков спрогнозировал провал «пари» украинского посла со Шредером о Крыме. Он считает, что Шредер даже не заметит «вызова на пари».