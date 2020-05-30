Пригожин отреагировал на историю с «Дошираком» от коммунистов

Москва, 30 мая. Российский продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и супруге Валерии гуманитарной помощи в виде лапши «Доширак».

Пригожин возмущен, что в СМИ появляется все больше новостей о некой «помощи» от коммунистов. Он заявил, что даже не в курсе, о чем идет речь. И, естественно, ничего не получал.

«Меня все спрашивают, а я не знаю, что за гуманитарная помощь», — заявил продюсер, его слова передает «Пятый канал».

Пригожин посетовал, что в этой ситуации оказался крайним. Скандал по поводу «бедствующих» артистов произошел из-за того, что его слова вырвали из контекста. При этом продюсер заявил, что ни к кому не обращался за помощью и ни у кого ничего не просил.

Ранее сообщалось, что «Коммунисты России» отправили Пригожину и Валерии несколько пачек лапши быстрого приготовления. Они предложили артистам поработать на заводе, как простые россияне.

После слов Пригожина о «безденежье» у артистов за супруга вступилась Валерия. Она заявила, что продюсер привлек внимание общественности к проблемам исполнителей. Певица добавила, что Пригожина поддерживают многие музыканты.

Однако певец Григорий Лепс иного мнения. Он заявил, что всем, кому нужны деньги, придется больше работать. Музыкант предложил коллегам бесплатно записывать свои песни у него на студии.

Лепс не жалуется на жизнь сам и другим не советует, потому что в России есть много людей, кому намного тяжелее, чем звездам.