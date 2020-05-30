Понаровская и Фрейндлих продемонстрировали свои развлечения в самоизоляции

Москва, 30 мая. Певица Ирина Понаровская поделилась с подписчиками в своем аккаунте Instagram тем, как она проводит время в период самоизоляции. Оказалось, что она часто нарушает режим, встречаясь со своей подругой — 85-летней актрисой Алисой Фрейндлих.

«Какой там коронавирус, когда рядом такое счастье — Алиса Бруновна Фрейндлих!» — написала на своей странице певица.

Понаровская также призналась, что подруги любят интересно провести время вместе и не отказываются от дегустации хорошего вина. Местом встречи Понаровской и Фрейндлих часто является закрытое авторское ателье их общей знакомой. По словам певицы, Элеонора — владелица ателье, не только принимает их в его стенах, но и часто шьет для подруг эксклюзивные наряды.

Что касается развлечений во время самоизоляции, то их у Понаровской достаточно. Как признается певица, она является не только ценителем хорошего вина, но и любит играть в карты. А на встречах в ателье подруги заказывают еду из ресторанов и слушают стихотворения в исполнении Фрейндлих.

Поклонники были счастливы увидеть знаменитую актрису, чьи свежие фотографии редко попадают в Сеть. Подписчики написали подругам массу комплиментов и отметили цветущий вид обеих.

В прошлом году Понаровская объявила о возвращении на сцену и будущих сольных концертах. А в начале марта певица удивила поклонников новой короткой стрижкой и помолодевшим лицом. Новый имидж она продемонстрировала на телепередаче Максима Галкина «Сегодня вечером» еще до введения режима самоизоляции.