Трамп пригрозил протестующим у Белого дома «злобными собаками и самым жутким оружием»

Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу США, охраняющую его от протестующих, которые окружили Белый дома. Слово «протестующие» Трамп заключил в кавычки.

«Отлично сработала вчера вечером Секретная служба США», — отметил Трампа в Twitter.

Президент США отметил, что был внутри и видел каждое движение, но чувствовал себя в безопасности. По его словам, протестующие могли сколько угодно кричать, но если кто-то переходил границу, то служба быстро реагировала так, что человек даже не успевал понять.

Трамп добавил, что толпа у Белого дома была большая и хорошо организованная, то никто не пытался прорваться. При этом президент США пригрозил, что если кто-то захочет прорваться, то его ждут «самые злобные собаки и самое жуткое оружие». Кроме того, Трамп раскритиковал мэра Вашингтона Мюриэл Боузер, которая не разрешила полиции вмешиваться.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и перекинулись на другие штаты после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице.