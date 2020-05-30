Граждане России назвали самые важные поправки в конституцию

Москва, 30 мая. Подавляющее большинство россиян (93%) знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, еще в марте этот показатель был ниже, сообщили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, более половины жителей России (66%) заявили о намерении участвовать в голосовании по внесению изменений в основной закон страны.

«Более половины россиян (61%), которые декларируют свое участие в голосовании, сообщили, что проголосуют «за поправки», — уточнили во ВЦИОМ.

В ходе опроса граждане России назвали самые важные, на их взгляд, изменения в конституции. Так, среди социальных поправок они сочли наиболее нужной ту, что касается обеспечения государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%), передает «ФедералПресс».

Среди изменений, затрагивающих суверенитет страны, большинство респондентов выделило пункт о защите государственной целостности и нерушимости границ РФ (88%).

По данным ВЦИОМ, 89% опрошенных социологами граждан заявили о важности положения о защите исторической правды и недопущении фальсификации истории. Кроме того, 67% респондентов выделили поправку в Конституцию РФ о том, что одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором и депутатом Госдумы. А также большинство россиян заявило о важности защиты природы и сохранения уникального природного многообразия страны — 93%.

Ранее члены Госдумы и Совета Федерации на конкретных примерах объяснили, почему такие социальные поправки, как установление МРОТ не ниже прожиточного минимума и государственная поддержка россиян, проживающих за рубежом, необходимо внести в Конституцию РФ.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса всероссийское голосование по изменениям в конституцию, которое намечалось на 22 апреля, пришлось перенести. Новая дата пока не назначена, а ранее предполагалось, что день народного волеизъявления будет объявлен выходным.

Политолог Евгений Минченко в беседе с НСН выразил мнение, что голосование можно было бы провести в онлайн-формате.