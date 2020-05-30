В США во время протестов застрелили полицейского из федеральной службы охраны

Окленд, 30 мая. В Окленде был смертельно ранен сотрудник федеральной службы охраны США, охранявший здание Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN.

Беспорядки, в ходе которых погиб полицейский, были спровоцированы циничным убийством темнокожего мужчины Джорджа Флойда силовиками. В Интернете распространилась запись, на которой мужчина умоляет полицейских пощадить его, но позже теряет сознание и умирает. Общественность горячо отреагировала на это событие, и волна протестов захлестнула многие города США.

Беспорядки дошли и до Окленда, штат Калифорния.

«Два представителя Федеральной охранной службы, находишихся в здании Oakland Down Town Federal Building, получили огнестрельные ранения. К несчастью, один от полученных ран скончался», — сообщает CNN.

Беспорядки длятся в США уже несколько дней. В их ходе участники грабят магазины и поджигают жилые здания, нападают на белое население штатов, включая пожилых людей и инвалидов-колясочников. События в США СМИ уже назвали «американским майданом».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает ужас от действий полицейских, виновных в смерти Флойда. Экс-президент США Барак Обама призвал к тщательному расследованию смерти темнокожего мужчины и наказанию виновных.