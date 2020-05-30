Донбасс сегодня: скандал с гостайной в ВСУ, на Украину отправляют оружие из зоны конфликта

Донбасс, 30 мая. Из-за атак под Донецком разрушены жилые дома. Командиры одного из подразделений ВСУ отправляли секретные документы через мессенджер. Оружие из зоны ООС контрабандными каналами поступало в Днепропетровскую область. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Армия Украины дважды за сутки обстреляла Донецкую Народную Республику на горловском и донецком направлениях обороны. Огонь велся из тяжелых 120-мм минометов. Обстреляны жилые районы Докучаевска, Широкой Балки и Ясного. В последнем населенном пункте частично разрушены шесть жилых домов и поврежден гражданский автомобиль.

Командование ВСУ не соблюдает меры по защите гостайны

В оборонном ведомстве Луганска корреспонденту ФАН рассказали о том, что Генеральный штаб украинских Вооруженных сил временно отстранил от службы и лишил допуска к гостайне командира батальона и двух ротных офицеров в 24-й механизированной бригаде. Ранее сотрудники Службы безопасности Украины выявили факты пересылки через мессенджер фотографий рабочих карт с расположением передовых позиций армии Украины в Донбассе. В документах обозначены детали охраны и обороны, в том числе информация о количестве боевого состава подразделений.

Как оказалось, выше перечисленные командиры вели между собой переписку с указанием сведений, отнесенных к гостайне. Командующий оперативно-тактической группировкой «Север» потребовал ужесточить контроль за солдатами. Также поступил приказ наказать офицеров за нарушение требований обращения с информацией.

На Украине готовят полигон для карантина

В Донецке в Управлении Народной милиции с корреспондентом ФАН поделились информацией о том, что украинское командование готовит медицинский полигон в Черниговской области, в котором планируется проводить карантинные мероприятия для личного состава армии, убывающего по ротации из зоны Донбасса.

К примеру, солдат 58-й мотопехотной бригады из зоны боевых действий доставят на полигон по железной дороге без остановок в крупных населенных пунктах. При посадке в поезд военная полиция будет проверять, не перевозят ли незаконно солдаты оружие и боеприпасы.

Киевские силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ

Украинские подразделения радиоэлектронной борьбы активно препятствуют работе миссии ОБСЕ. За прошедшую неделю в пяти районах Донецкой области зафиксирована работа мобильных групп двух батальонов РЭБ, которые подавляли сигналы беспилотников ОБСЕ, рассказали в оборонном ведомстве ДНР. Более того, для устранения беспилотных летательных аппаратов украинские военные в восьми населенных пунктах установили 20 зенитных комплексов «Оса» и «Стрела-10».

Офицер ВСУ организовал контрабандный канал сбыта оружия

Разведке луганчан стали известны факты контрабанды оружия, которую организовал командир роты 93-й механизированной бригады ВСУ. Оружие пересылалось почтой в Днепропетровскую область. Взамен приходили посылки с наркотиками и психотропными веществами. Офицер, войдя в преступный сговор с сотрудником отделения «Укрпочты», безнаказанно сбывал оружие и взрывчатые вещества на протяжении шести месяцев.

Посылки в Днепропетровскую область отправлялись в железных ящиках. Полученные в обмен наркотики распространялись среди личного состава бригады. Вскрыть контрабандный канал помог местный криминальный авторитет, которому было невыгодно делить рынок сбыта с военнослужащими. После этого случая все посылки военнослужащих тщательно проверяют с помощью кинологической службы.

Стоит отметить, что Днепропетровск и область — излюбленные точки сбыта контрабандного оружия и боеприпасов. Это своеобразный хаб, из которого в дальнейшем оружие расходится по всей территории «спокойной» Украины.