Соловьев спрогнозировал попытку США найти «руку Москвы» в протестах в Миннеаполисе

Москва, 30 мая. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал массовые протесты в американском Миннеаполисе, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«В беспорядках в США еще не нашли руку Москвы? Что-то долго тянут», — сыронизировал Соловьев.

Ведущий обратил внимание, что российские оппозиционеры «долго слова подбирают» для того, чтобы отреагировать на протесты в США. Соловьев предположил, что молчание связано в тем, что «методичка запаздывает».

«Как там Госдеп? Уже потребовал освободить всех задержанных полицией и не препятствовать волеизъявлению народа?» — с сарказмом отметил ведущий, напомнив о реакции Вашингтона на незаконные митинги в Москве.

По словам Соловьева, причиной протестов стало то, что меры поддержки населения в ходе пандемии и экономического кризиса в США оказались неэффективны. Он отметил, что в США 40 млн человек лишились работы из-за пандемии, и люди ринулись грабить магазины. Кроме того, Соловьев не исключил, что взрывоопасную ситуацию создали и другие старые факторы – расизм и полицейский беспредел.

«Помогли «вертолетные» деньги? Судя по тому, с какой радостью грабят магазины, народ зажиточным себя не чувствует, а вот неуверенным в завтрашнем дне – точно», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ведущий также обратил внимание, что медики констатируют рост заболеваемости коронавирусом в США. Соловьев подытожил, что по итогам протестов в США демократы продолжат «бодаться» с президентом США Дональдом Трампом, экономисты будут подсчитывать ущерб от погромов, медики констатировать резкий рост заболеваемости коронавирусом, а конспирологи – «искать руку Москвы и Пекина».

Массовые протесты начались в Миннеаполисе после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице.

В связи с беспорядками в Миннеаполисе был введен режим ЧС. Кроме того, 29 мая в городе начал действовать комендантский час. Также в город ввели подразделения Нацгвардии.