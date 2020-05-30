Пенсионерка лишилась всех накоплений из-за «лечебных трусов» Пугачевой

Кострома, 30 мая. Примадонна российской эстрады, сама того не зная, стала соучастницей преступления, из-за которого пострадала пенсионерка из Костромы. Мошенники прикрывались именем Пугачевой, сообщает местное издание Kostroma.Today.

Воришки убедили пенсионерку в том, что Пугачева сбросила лишний вес и похорошела благодаря необыкновенному нижнему белью из Израиля. Доверчивая жительница Костромы тут же приобрела «целебные трусы», отдав за них все свои накопления — 85 тысяч рублей.

«Я не знаю, может, она сама призналась, может, аферисты эти в струю попали, но предложили они ей трусы, от которых Алла Пугачева будто бы похудела и похорошела. Естественно, от такого предложения знакомая моя не отказалась», — поделилась с изданием близкая подруга пострадавшей.

В итоге недобросовестные предприниматели доставили женщине обычные атласные трусы, цен которых на рынке не превышает 500 рублей. Интересно то, что пенсионерке все же удалось избавиться от лишних килограммов. По ее словам, благодаря белью от Примадонны, морщины на ее лице стали разглаживаться, а самочувствие улучшилось.

«Но возраст не обманешь — худеть до девичьих размеров у нее не получалось. То колени ноют, то суставы хрустят», — призналась подруга пенсионерки.

О приобретении чудесного нижнего белья жительница Костромы не жалеет, считая, что так стала ближе к своему кумиру. Но больше мошенникам доверять она не станет и в будущем будет бдительна к любым покупкам.

Сама Примадонна пока никак не прокомментировала неприятную ситуацию, чьей невольной виновницей она косвенно стала.