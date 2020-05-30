США раскрыли цель вбросов о вмешательстве РФ в дела Ливии, объявив о вводе войск в Тунис

США рассматривают отправку военного контингента в Тунис как приемлемый вариант реакции Вашингтона на развитие событий в Северной Африке. Оправданием для ввода войск в новую страну служит якобы реакция на действия России в регионе, о которых американская сторона не устает говорить. Вашингтон через все имеющиеся ресурсы пытается заявить о «российском следе» в Африке, пытаясь объяснить миру необходимость своего участия в еще одном конфликте.

Попытки США обвинить Россию во вмешательстве в дела других стран не новы. Громогласные заявления на эту тему «сыплются» не только от американских СМИ, но и от высокопоставленных чиновников США и напрямую зависящих от Вашингтона организаций. Однако в этом деле важно понимать, с какой целью это делается, а не как. Сообщение Африканского командования ВС США (AFRICOM) об отправке военных сил в Тунис наглядно свидетельствует об истинных целях антироссийской информационной кампании.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин указывает, что США проводят системную кампанию, пытаясь найти обоснования для усиления своего военного контингента в Ливии. Для этой цели используются выпады о российском вмешательстве.

«США пытаются более активно входить в процессы поддержки ПНС Ливии, сюда следует отнести не только обвинения в адрес России, связанные с МиГами и ЧВК «Вагнера», но и действия по блокировке денег, которые заблокировала Мальта. Их печатал «Гознак» для Восточного правительства. Мы видим системную кампанию на разных уровнях, которая обосновывает усиление американского военного присутствия рядом с Ливией. Скорей всего, оно будет касаться и присутствия США на территории Ливии, тем более, что беспилотники Африканского командования ВС США там и так находились, один из них, как известно, был сбит к югу от Аль-Ватыя», — пояснил специалист.

Собеседник Федерального агентства новостей обратил внимание, что Вашингтон изменил вектор военной риторики в Африке: вместо борьбы с терроризмом США пытаются снизить влияние России и Китая в регионе.

«Мы видим усиление дипломатической риторики, увеличение военного присутствия. Все это делается в рамках тех кампаний, которые с 2016 года по запросу AFRICOM начали разрабатываться. Со смещением приоритета со стороны борьбы против терроризма в странах африканского континента на противодействие влиянию России и Китая в Африке. Все эти планы были одобрены, и как результат — мы видим агрессивную риторику и действия США против России и в тех странах, с которым РФ имеет дружественные отношения», — подчеркнул Борис Рожин.

Последовательная цепочка вбросов о вмешательстве

Пентагон не раз заявлял, что Москва использует ЧВК «Вагнера» для достижения своих целей во многих уголках мира: Украине, Сирии, Венесуэле. Дошла очередь и до Ливии — на протяжении нескольких месяцев США упорно пытаются доказать, что российская ЧВК замечена в североафриканской стране. Поняв, что многочисленные вбросы не достигают своего результата, Белый дом задействовал международную организацию, известную во всем мире — ООН. Говорить о ее репутации, изрядно подмоченной неспособностью урегулирования даже локальных конфликтов и полностью разрушенной после нулевой роли в решении более глобальных проблем, не имеет смысла. Всем, кто интересуется ее деятельностью, уже давно все понятно. Гораздо важнее отследить, как США «готовят» американцев и Запад к разжиганию новой войны в другой стране. «Эксперты» ООН подготовили обширный доклад, в 53 параграфах расписав, как ЧВК вмешивается в дела Ливии. Надо ли говорить, что все материалы этого досье содержат фейки, давно получившие опровержение, подложную информацию и основаны на манипулировании фактами. Подробный разбор доклада находится в открытом доступе.

Следом за фальшивкой ООН американская сторона делает акцент на еще одном «свидетельстве» своих обвинений в адрес РФ. На этот раз Вашингтон стал действовать через AFRICOM: командование на днях заявило, что Москва направила в Ливию свои военные самолеты, предварительно замаскировав их. В качестве улик миру показали фотографии российских самолетов во время полета, без дат и в крайне низком качестве — то есть понять, где и когда они были сделаны, просто невозможно. Отдельного внимания Пентагона заслужила российская база Хмеймим, официально действующая на территории Сирии. На одном снимке на ВПП есть самолеты, на другом — нет. Это, по мнению обвинителей, свидетельствует о том, что истребители покинули базу. Тот факт, что база используется для контртеррористических задач в Сирии, а значит, самолеты, очевидно, были подняты в воздух именного для этого, американцы решили упустить.

Ну а вскоре высказался и Госдепартамент США, заявивший, что Москва занимается печатью фальшивых денег для Ливии. Сослались на Мальту, подчеркнув, что ее специалисты изъяли банкнот на 1,1 млрд долларов. Россия, к слову, никогда и не скрывала печати ливийских денег, сделка на их производство была заключена на официальном уровне с правительством Бенгази. В Ливии, как известно, существует два центробанка, которые признают банкноты и монеты, отпечатанные по заказу другого ЦБ. Как для США деньги оказались фальшивыми, когда в самой Ливии так не считают, неизвестно.

Цель вбросов США

После серии фейков о вмешательстве РФ США «внезапно» заявили о намерении отправить военных в Тунис, обвинив Москву в эскалации конфликта в соседней Ливии. Массированная информационная кампания подошла к своей кульминации — Пентагон заявляет миру, что у него есть веская причина для военного вмешательства в еще один конфликт. Тут следует напомнить еще один примечательный момент: Ливия погрузилась в гражданский конфликт, в котором прибывает до сих пор, после того, как в 2011 году США и НАТО открыто вмешались в дела страны, что в конечном итоге привело к ликвидации законного лидера Муаммара Каддафи, а Ливию наводнили тысячи террористов и боевиков.