Малькевич призвал по-настоящему наказать нарушающий законы РФ YouTube

Москва, 30 мая. Американский видеохостинг YouTube, систематически нарушающий Конституцию РФ, ни разу не был по-настоящему наказан. Об этом заявил глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич и призвал Роскомнадзор поставить вопрос о целесообразности работы таких площадок в стране.

Малькевич в субботу обнародовал запись телефонного разговора между главой Высшего совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Халедом аль-Мишри и сотрудником Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Юнесом Абазидом. Запись опубликовали и на YouTube, чтобы распространить сведения о вопиющей наглости ПНС Ливии, потребовавшей от России выкуп за плененных социологов.

«И что вы думаете? YouTube как настоящая американская компания сразу же «кинула страйк», заблокировав видео. И никому никак это не аргументировали», — возмутился Малькевич в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 20 мая YouTube удалил каналы российских информационных ресурсов News Front, Anna News и ТРК «Крым-24»

«Всех их Google торжественно «помножил на ноль». Просто так; как всегда, за мифическое «нарушение правил сообщества», — подчеркнул глава ФЗНЦ.

По мнению Малькевича, американская интернет-площадка объявила информационную войну ресурсам, защищающим позиции России в мире. Он напомнил, что по Конституции РФ запрещена цензура, однако именно этим занимается YouTube.

«Почему ресурс, систематически нарушающий нашу конституцию, не был ни разу по-настоящему серьезно наказан за подобное поведение? Сколько экстремизма и терроризма на YouTube? Никто не считал? Тогда, может быть, Роскомнадзору пора ставить вопрос о целесообразности работы подобных площадок в России?» — заключил он.

Заметим, что это уже далеко не первый случай безосновательной блокировки аккаунтов русскоязычных СМИ компанией Google. Так, в ночь на 17 апреля корпорация заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов. Google заявил о неких мифических «нарушениях правил», не указав конкретных причин.

ФАН обратился в различные контролирующие организации с требованием проведения расследования в отношении противоправной деятельности компании Google Incorporated на территории России.