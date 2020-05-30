Лепс предложил помощь «бедствующим» артистам

Москва, 30 мая. Известный российский музыкант Григорий Лепс отреагировал на конфликт лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова и продюсера Иосифа Пригожина о «бедствующих» артистах.

По мнению Шнурова, музыкантам грех жаловаться на жизнь, учитывая размер их гонораров до эпидемии коронавируса. Этой же точки зрения придерживается и Лепс.

Исполнитель хита «Рюмка водки» заметил, что не жалуется на свою жизнь. И жаловаться — неправильная политика, когда надо работать. Лепс предложил коллегам свою посильную помощь.

«Если кому-то нужна моя помощь — студия в вашем распоряжении. Приходите, никто с вас копейки денег не возьмет» — сказал артист, его слова передает «Пятый канал».

Представители российского шоубизнеса — такие же граждане, как и их слушатели. Сейчас у всех проблемы из-за коронавируса. Но есть люди, которым гораздо тяжелее, чем артистам, добавил Лепс.

Сам певец сказал, что «терпит и не плачет» о своих бедах. Он уверен, что через какое-то время все пройдет, жизнь наладится.

Напомним, что несколько российских артистов обратились в ФНС для получения МРОТ на своих работников. Среди них Дима Билан, Николай Басков, Григорий Лепс.

По мнению Пригожина, у артистов есть моральное право получить выплаты, поскольку они исправно платили налоги. Он заявил, что считать чужие деньги некрасиво.

И если кто-то занимается шоу-бизнесом, это не значит, что у него много денег. Просто сейчас всем артистам приходится потуже затянуть пояса, добавил продюсер.