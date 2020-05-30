Пекин, 30 мая. Американский эсминец «Мустин» незаконно вторгся в территориальные воды Китая в районе архипелага Юнлэ, об этом сообщил представитель Южного военного командования Китая полковник Ли Хуамин.

По словам представителя китайских Вооруженных сил, эсминец «Мустин» ВМС США класса «Арли Берк» с крылатыми ракетами «Томагавк» устроил провокацию, вторгнувшись в воды островов Сиша. Командование КНР отправило боевые корабли и авиацию для того, чтобы изгнать американский корабль из территориальных вод республики. В ходе операции американский эсминец был взят в полукольцо кораблями ВМС НОАК и был вынужден покинуть воды архипелага Юнлэ.

В Пекине подчеркнули, что США пытались нарушить суверенитет Китая и подорвать стабильность в регионе. Ли назвал американскую провокацию «наглым актом навигационной гегемонии».

Однако в США отрицают нарушение морских границ США. Представитель Тихоокеанского военного командования США Рэйчел Мол заявил, что эсминец ВМС США не вторгался в территориальные воды КНР.

Ранее основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе заявил, что власти США поняли, что реальную угрозу для страны представляет вовсе не Россия, а Китай. По словам Сихарулидзе, Китай сегодня превосходит даже Советский Союз: это вторая экономика мира, население страны в четыре раза больше, чем в Америке, и у КНР есть огромная армия.