Минздрав оценил борьбу с коронавирусом в России в 500 млрд рублей

Уфа, 30 мая. На борьбу с коронавирусом в России будет потрачено около 500 млрд рублей. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.

Эта сумма включает все инвестиционные вложения, перепрофилирования, закрытие вопросов по заработной плате.

«Это очень значительная сумма. Она сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи», — сказал Мурашко в своем выступлении на конференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» в Уфе.

Глава Минздрава отметил, что модернизация первичного звена системы здравоохранения должна учитывать новые вызовы, которые приготовила пандемия коронавируса, передает ТАСС.

«Это амбулаторно-поликлинические подразделения, которые также должны быть приспособлены с учетом новых вызовов, в том числе для распределения потоков обращающихся в медицинские организации детского населения, взрослого, температурящих», — объяснил Мурашко.

Данная задача выполняется по указу президента России Владимира Путина, который призвал сосредоточить усилия именно на первичном звене медпомощи. Он аргументировал это тем, что именно за первичной санитарно-медицинской помощью люди обращаются чаще всего.

Минздрав России уже разработал проект, который переносит модернизацию на полгода из-за пандемии COVID-19. Запуск программ модернизации объектов первичного звена здравоохранения в регионах на сегодняшний день намечен на 1 июля. Согласно новому документу, его начало состоится через полгода — 1 января 2021 года.