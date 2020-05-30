Губерниев призвал москвичей выходить на прогулки в маске

Москва, 30 мая. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал москвичей во время прогулок придерживаться установленных правил.

Телеведущий попросил горожан носить маски и перчатки, сохранять социальную дистанцию. Он назвал эту меру абсолютно оправданной.

Губерниев рассказал, что в одном из дворов Москвы видел гуляющих детей с родителями. Комментатор подчеркнул, что некоторые москвичи не хотят соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

«Я принял решение, что маска и перчатки будут неизменными атрибутами на протяжении нескольких месяцев», — сказал Губерниев.

Столичные власти разрешили с 1 по 14 июня прогулки и занятия спортом на свежем воздухе по графику. Это решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации.

Снятие ограничений происходит постепенно, чтобы не допустить вторую волну коронавируса в Москве. В противном случае возможен резкий скачок числа заболевших, что создаст большую нагрузку на городскую систему здравоохранения.

Прогулки по графику являются оптимальным решением и помогут сохранить здоровье тысяч москвичей. Они смогут выходить на улицу, когда рядом не будет других людей. Соответственно, угроза заболеть коронавирусом сводится к нулю.

Ранее сообщалось, что государственный институт «Вектор» разработал назальную вакцину против коронавируса. Сейчас препарат проверяют на животных, при успешных результатах начнутся тесты на людях.

По данным Минздрава России, на борьбу с COVID-19 в стране уже потратили 500 млрд рублей. Сюда входят средства на доплаты медицинским работникам, перепрофилирование больниц, оборудование временных госпиталей.