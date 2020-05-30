В Госдуме объяснили, как через поправки в конституцию защитить РФ от соцсетей Запада

Москва, 30 мая. Москва должна решить вопрос с регулированием работы социальных сетей, в том числе западных YouTube и Facebook, которые проводят антироссийскую политику. Такое мнение выразил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее американская соцсеть Twitter усмотрела «героизацию насилия» в посте президента США Дональда Трампа о массовых беспорядках в Миннеаполисе и скрыла его часть. Глава Белого дома в ответ не исключил, что будет принято решение о запрете деятельности микроблога, а затем подписал указ о регулировании работы социальных сетей.

Федоров считает, что и в России давно пора поступить подобным образом. Он обратил внимание, что американские социальные сети не просто «делают, что хотят», но вводят цензуру и проводят собственную политику на территории РФ.

В качестве примера он привел блокировку на YouTube обращения президента РФ Владимира Путина в связи с пандемией коронавируса.

«Я считаю, что блокировка обращения президента РФ прямо была направлена на убийство людей. Кто не услышал президента, не подготовился к эпидемии», — цитирует Федорова Nation News.

Кроме того, он напомнил об удалении видеохостингом YouTube, входящим в структуру Google, каналов российских информационных ресурсов News Front, Anna News и ТРК «Крым-24». Депутат заметил, что Facebook поступает так же.

«Понятно, что все это нужно регулировать. В Китае тот же YouTube запрещен, как враждебная организация. И нам это надо делать», — подчеркнул Федоров.

Но для этого нужно провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые касаются установления верховенства российских законов над иностранными, отметил депутат. Он объяснил, что таким образом можно будет защитить страну от враждебной политики западных соцсетей.

«Это вопрос нашей национальной безопасности», — заключил Федоров.

Напомним, что в апреле корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов. Причем никакие конкретные причины такого решения так и не были представлены. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия Google недопустимыми.