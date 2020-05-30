Сирия, 30 мая. В Алеппо в междоусобной разборке «Сирийской национальной армии» пострадали мирные жители. В Дамаске на мине подорвались дети. В Хасаке турецкая армия нейтрализовала группу курдских боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели патрулирование в Хасаке по магистрали М4 и сопроводили автоколонну гражданского транспорта.

ВС Турции и союзные силы: ликвидировали в Хасаке трех членов курдских бандформирований при попытке проникнуть в зону операции «Источник мира».

«Сирийская национальная армия» (СНА): ранила пять человек при перестрелке в Алеппо и понесла потери в результате междоусобной стычки.

«Отряды народной самообороны» (YPG): лишились трех боевиков при столкновении с турецкой армией на севере провинции Хасака.

Провинция Дамаск

К востоку от столицы прогремел мощный взрыв. В результате детонации мины-ловушки, оставшейся после боевых действий в окрестностях города Аль-Атаиб, пострадали пятеро детей. Как сообщает агентство SANA со ссылкой на источник из местного полицейского управления, пятеро детей в возрасте от 6 до 14 лет играли на окраине, когда обнаружили мину, ставшую причиной трагедии. Пострадавшие дети были доставлены в столичный госпиталь, где сейчас находятся в стабильном состоянии под присмотром медиков.

Провинция Алеппо

По данным портала Al Nour сирийские военнослужащие провели работы по разминированию в районах Аз-Захра и Лерамун к западу от Алеппо. До 16.00 саперы с металлоискателями прочесывали жилые кварталы в поисках боеприпасов и мин-ловушек, оставленных боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Собранные саперами боеприпасы и СВУ будут подорваны на военном полигоне за городской чертой. Напомним, что западные кварталы города и промышленные районы удерживали за собой отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» до февраля этого года, когда сирийские военнослужащие окончательно зачистили город и его окрестности от исламистских бандформирований. Однако при отступлении боевики оставили множество СВУ и мин-ловушек.

Источник также сообщил, что на севере провинции в оккупированном «Сирийской национальной армией» городе Африн пострадали пять гражданских лиц при перестрелке, которая завязалась между боевиками. Как передают источники, в рядах СНА продолжаются междоусобные столкновения, накануне члены «Дивизии аль-Хамза» столкнулись с боевиками «Ахрар аш-Шаркыя». Причиной конфликта послужила неспособность группировок поделить награбленное у местных жителей имущество. Позднее боевики «Ахрар аш-Шаркыя» предприняли попытку штурмовать штаб-квартиру противника, что привело к затяжным боям у города и потерям с обеих сторон

Провинция Идлиб

Как сообщает агентство Baladi News, на юге провинции беспилотники ВКС РФ продолжают проводить воздушную разведку над позициями террористов у склонов гор Джебель аз-Завия после серии провокаций со стороны исламистских бандгрупп.

РИА Новости со ссылкой на брифинг Минобороны РФ сообщает, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировали шесть нарушений перемирия в провинции Идлиб со стороны вооруженных группировок. Турецкие специалисты не отметили ни одного инцидента.

Провинция Хасака

Министерство обороны Турции сообщает, что пять боевиков «Рабочей партии Курдистана» или «Отрядов народной самообороны» были нейтрализованы в зоне операции «Источник мира» при попытке проникнуть к позициям турецких войск.

Как передает РИА Новости, два российских вертолета ВКС РФ сопроводили колонну гражданского транспорта, на трассе М4 совместно с сирийскими военнослужащими. По информации военного источника агентства, вертолеты провели патрулирование вдоль трассы и мониторинг обстановки на удалении 5-10 километров от магистрали, чтобы обезопасить мирных жителей. Напомним, что движение по трассе для гражданских лиц было открыто четырьмя днями ранее, обеспечение безопасности в указанном районе от исламистских бандгрупп взяли на себя сирийские военнослужащие и военная полиция ВС РФ. До этого дорогу часто обстреливали, а потом она какое-то время была открыта только для российско-турецких колонн, осуществляющих совместное патрулирование. Только в первый день по вновь открытому маршруту проехали свыше 400 человек в более чем сотне автомобилей.