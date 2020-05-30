الابتزاز على الطريقة الليبية: حاولوا تبادل الروس المخطوفين بالدعم السياسي

نشر رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش ، تسجيلًا للمفاوضات مع خالد المشري ، مما يدل على أن خطف علماء الاجتماع من قبل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا هي محاولة مقايدتهم مقابل الدعم السياسي الدولي من روسيا.

في مساء يوم 28 مايو 2020 ، أصدر حساب Facebook للمقر التنفيذي لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني "بركان الغضب" مقطع فيديو بعنوان "مكسيم شوغالي ، قصة جاسوس". الفيديو الذي مدته ثلاث دقائق ليس سوى محاولة بائسة لاتهام المواطنين الروس بالتجسس والتستر الجبان على انتهاكات سلطات طرابلس.

يذكر أنه قبل عام ، في مايو 2019 ، تم اعتقال اثنين من الروس - مكسيم شوغالي وسامر سويفان - أجروا بحثًا للرأي العام في طرابلس ، ووضعوا في سجن معيتيقة الخاص ، المعروف بظروفه اللاإنسانية والتعذيب القاسي. لم يتم توجيه اتهامات رسمية للمعتقلين حتى الآن. تستند جميع بيانات حكومة الوفاق الوطني إلى منشورات الصحافة.

وفقًا لرئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكيفيتش في حسابه في تيليغرام في 30 مايو 2020 ، بعد 12 يومًا من الاعتقال ، في 29 مايو 2019 ، اتصل موظف المؤسسة يونس أبازيد برئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق الوطني خالد المشري . ممثلو المؤسسة الوطني لحماية القيم لديهم تسجيل لهذه المحادثة.

من المحادثة ، كما قال المشري نفسه ، كل ما يمكن اتهامة للروس هو انتهاك لنظام التأشيرة. يبدو هذا سخيفًا ، كما يؤكد موظف المؤسسة: كانت التأشيرات سليمة، وكان الروس في طرابلس علانية.

رد المشري الوحيد كان أن يقول: "لا ، على الرغم من التأشيرة. لسنا بحاجة إلى تعقيد الوضع ، نريد أن نحاول حل المشكلة"

علاوة على ذلك ، يتضح من نص المفاوضات كيف حاول المشري "حل المشكلة". ابتز المؤسسة الروسيية ، وعرض حرية الروس مقابل مصالح حكومة الوفاق الوطني في روسيا:

"لدى السيد فايز السراج رغبة في زيارة روسيا ، والالتقاء بالرئيس فلاديمير بوتين ، وترك هذا الاجتماع ببيان مفاده أن روسيا هي من أجل الشرعية وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة و بيانات من هذا النوع".

كما أوضح خالد المشري:

"هذا ليس تبادلاً ، ولكن لدينا أيضًا موقف صعب - نحن بحاجة إلى المساعدة ، فهمتم؟ "لن يكون هذا مرتبطًا بشكل عام بمؤسسة حماية القيم الوطنية ، ولكنه سيبسطون القصة بشكل كبير."

وبعد ذلك المشري لم يخفي نواياه مطلقا ووعد مباشرة بافتعال مشاكل للروس المحتجزين في حالة عدم الموافقة:

"نحن لا نطلب شيء شئ صعب. ولكن هنا، إذا ذهبت القضية إلى لماذا تعقيدها؟ نحن لا نريد هذا ".

يجب أن تدين جميع المنظمات الدولية السلوك الفظيع لسلطات حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بالروس. الابتزاز والحبس غير القانوني غير مقبولين بأي شكل من الأشكال.