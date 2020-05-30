Журавко предсказал распад Украине, навязывающей гражданам лживую историю

Киев, 30 мая. Люди, стоящие у власти в Киеве, пытаются вырастить агрессивно настроенное к России население за счет искажения истории, однако это может привести к распаду Украины. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Сегодня Украиной управляют продажные люди, они выполняют заказ против России. Естественно, чтобы сейчас вырастить агрессивное по отношению к Российской Федерации население, нужно изменить историю», — подчеркнул Журавко.

По словам экс-депутата, сейчас на Украине уничтожаются старинные библиотеки. Их заменяют книги, которые прославляют украинского националиста Степана Бандеру или причастного к массовым убийствам евреев и поляков Романа Шухевича, а также других преступников времен Великой Отечественной войны.

Журавко уверен, что подобная тактика приведет Украину к разрухе, так как подмена истинных понятий ложными всегда откликается большими проблемами.

«Те пророссийские регионы и те родители, которые еще не сошли с ума от всего этого беспредела, продолжают обучать своих детей реальной истории, рассказывая, что для людей значит Великая Отечественная война. <…> Конечно, они будут стараться отойти от такого государства, отвергать его, из-за чего будет конфликт, который приведет к распаду Украины», — подчеркнул экс-депутат Рады в интервью НА «Харьков».

Как считает Журавко, в будущем Украина может лишиться тех территорий, жители которых не хотят мириться с навязыванием лживой истории, например, Херсона, Запорожья, Мелитополя, Одессы, Харькова и других городов.

Ранее Алексей Журавко призвал изолировать украинскую националистку и писательницу Ларису Ницой, которая потребовала запретить отмечать День Победы на Украине. По словам экс-депутат Рады, Ницой забыла о людях, отдавших свои жизни за мирное небо над ее головой.