«Коммунисты России» отправили «обнищавшим» Пригожину и Валерии «Доширак»

Москва, 30 мая. «Коммунисты России» отправили продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии несколько пачек лапши быстрого приготовления в качестве «гуманитарной помощи» после жалобы знаменитостей на «безденежье».

«Откликаясь все же на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак», именуемой в народе «бомж-пакет», и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — говорится в сообщении коммунистов.

В партии отметили, что уже возобновили работу стройки, поэтому «обнищавшие» артисты могли бы подзаработать на них. Кроме того, коммунисты напомнили, что артисты их уровня получают за один корпоратив столько, сколько рабочий завода или офисный служащий не получит за год или даже несколько лет работы.

Напомним, сразу несколько знаменитостей пожаловались на то, что остались без денег в условиях пандемии. Одним из первых стал Сергей Глушко, более известный как Тарзан, заявивший, что пандемия сильно ударила по семейному бюджету и его семья столкнулась с нехваткой денег. Вскоре за него вступился Иосиф Пригожин.

Ранее Валерия в своем Instagram-аккаунте прокомментировала скандал, возникший вокруг ее супруга. Своим мнением о ситуации Валерия поделилась в комментариях под одним из постов.