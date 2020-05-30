Режим КТО ввели в городе Сунжа в Ингушетии

Магас, 30 мая. Власти Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО) в городе Сунжа в субботу. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«Принято решение о проведении с 14.30 30 мая контртеррористической операции на территории города Сунжа», — говорится в сообщении.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета отметили, что в ходе КТО удалось блокировать группу бандитов.

Режим КТО введен в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова. В оперштабе отметили, что обстановка находится под контролем. Граждан попросили сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранителей.