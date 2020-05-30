Иосиф Пригожин объяснил, почему имеет право попросить помощи у государства

Москва, 30 мая. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что обратившиеся к государству за помощью артисты поступили правильно.

Пригожин пояснил, что все артисты, как и он сам, платят налоги. Именно поэтому они имеют право получить поддержку.

«Это мне нужно, чтобы иметь финансовую подушку, если станет совсем плохо», — сказал продюсер, его слова передает издание «Вечерняя Москва».

По мнению супруга певицы Валерии, у него есть моральное право попросить помощь. Он добавил, что никаких преференций со стороны государства у артистов нет. А на телевидении действуют жесткие законы.

Ситуация с коронавирусом, когда весь российский шоубизнес пострадал от отмены концертов, показала необходимость создания «экстренного фонда», считает продюсер. Артисты могли бы получать деньги из этого фонда, сформированного до кризиса.

Пригожин искренне удивился, почему поклонники считают деньги артистов. Обсуждать чужие доходы, как минимум, некрасиво, уверен он. Россияне говорят, мол, Пригожин богатый, «у него денег куры не клюют». Продюсер назвал эти разговоры «цирком-шапито».

Ранее сообщалось, что певцы Николай Басков, Григорий Лепс и Дима Билан подали в ФНС заявку на получение МРОТ. В ведомстве одобрили заявление Баскова и Билана, а Лепсу отказали из-за увольнения сотрудников.

Компании-получатели господдержки должны соблюсти главное правило — сохранить до 90% персонала. В этом случае они могут рассчитывать на получение более 12 тысяч рублей на каждого сотрудника.