ПНС Ливии требованием выкупа за социологов поставило крест на диалоге с Россией

Москва, 30 мая. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии поставило крест на возможном продолжении диалога с Россией, попытавшись выторговать у нее политическую поддержку в обмен на плененных социологов. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В минувший четверг в официальном аккаунте ПНС Ливии в Facebook появилось видео с названием «Максим Шугалей, история шпиона», в котором «правительство» Файеза Сарраджа приняло нелепую попытку обвинить в шпионаже российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Александр Малькевич — глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), сотрудниками которого являются социологи, — назвал ролик «хамской поделкой».

Малькевич опубликовал аудиозапись телефонного разговора между главой Высшего совета ПНС Ливии Халидом аль-Мишри и сотрудником ФЗНЦ Юнесом Абазидом. Диалог состоялся еще в июне 2019 года, и уже тогда террористы Сарраджа фактически признавали невиновность Шугалея и Суэйфана. Глава Высшего совета ПНС Ливии признался, что их можно обвинить лишь в нарушении визового режима, однако и это, вероятнее всего, не соответствует действительности.

Аль-Мишри в разговоре стал шантажировать руководство ФЗНЦ, предлагая освободить Шугалея и Суэйфана в обмен на «выкуп» — лоббирование интересов ПНС в России и на международном уровне.

Как отметил Милонов, таким образом ведут себя только террористы — захватывают заложников и начинают шантаж с требованием выкупа. По его мнению, Саррадж и его соратники отчетливо показали, что диалог с позиций норм международного права с ними невозможен.

«Этот бандит, накачанный американскими деньгами и американской поддержкой, чувствует себя полностью безнаказанным и ощущает себя хозяином. Точно так же чувствовал себя и Усама бен Ладен», — цитирует депутата «ПолитРоссия».

Милонов подчеркнул, что ни на какие уступки террористам идти нельзя. Он напомнил, что глава ПНС Ливии Саррадж, которого уже не раз уличали в связях с боевиками, никогда не обладал легитимностью.

Напомним, что Шугалей и Суэйфан отправились в Ливию весной прошлого года. Социологи никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в стране, но в мае 2019 года были задержаны боевиками ПНС Ливии и брошены в тюрьму «Митига», известную своими нечеловеческими условиями содержания, в том числе пытками.

Возглавляет тюрьму военный преступник Абд аль-Рауф Карра. Он также является главарем бандформирования RADA, входящего в структуру «МВД» ПНС Ливии. Этим «министерством» руководит Фатхи Башага, которого ООН обвиняет в тесном сотрудничестве с джихадистами.

В плену у боевиков социологи находятся практически год, их незаконно удерживают без предъявления официальных обвинений. МИД РФ делает все возможное, чтобы вызволить Шугалея и Суэйфана.