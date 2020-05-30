Московский Губернский театр приглашает детей на онлайн-спектакли. ФАН-ТВ

Губернский театр всегда серьезно относился к детскому репертуару: в программе 13 спектаклей для юной аудитории. Во время самоизоляции многие постановки выходят в эфир на канале МГТ ТВ в YouTube и в социальных сетях театра.

«Мы в Губернском театре всегда с большим удовольствием работаем для детской аудитории: в нашей афише 13 постановок для семейного просмотра, не каждый «взрослый» театр может похвастаться таким количеством детских спектаклей», — подчеркнул художественный руководитель театра Сергей Безруков.

В преддверии Дня защиты детей в официальных аккаунтах Губернского театра появится еще один проект, полностью посвященный детям. «Детское время» — это познавательная программа, включающая и чтение детской литературы, и диалоги с детьми, и образовательную рубрику.

«Мы запускаем онлайн марафон для детей! С 30 мая по 1 июня мы посвятим почти все наши онлайн мероприятия юным зрителям. Этой весной нам всем пришлось непросто, но, пожалуй, тяжелее всего усидеть дома именно детям. Будем только рады, если поможем детям и родителям провести это время с пользой и открыть для себя что-то новое. Я и сам с удовольствием читаю на видео детские произведения и размещаю в соцсетях», — отметил худрук Московского Губернского театра.

В 2017 году Сергей Безруков стал инициатором создания федерального проекта «Театр детям», затем возглавил Международный Большой Детский фестиваль, который состоится этой осенью.

«С 17 октября по 8 ноября 2020 мы в третий раз проведем Международный Большой Детский фестиваль, над программой которого продолжается работа и сейчас, во время карантина. Это мультижанровый фестиваль: на нем представлен не только театр, но и лучшие кино- и анимационные фильмы, кукольные спектакли, мюзиклы, ледовые и цирковые шоу. В афише фестиваля представлено лучшее, что сделано для детей в течение предыдущих полутора лет», — поделился Сергей Безруков.

30 мая дети смогут увидеть программу «Карантинное чтиво», посвященную писателю Джанни Родари. В основе выпуска – цикл «Сказки по телефону».

31 мая ребят ждет программа «Детское время»: произведения прочтут Галина Бокашевская и Антон и Елена Хабаровы.

1 июня зрители увидят спецвыпуск программы «МГТ-мастерские», а также оценят проект «СтихоМания», где артисты во главе с Сергеем Безруковым прочтут стихи для детей.