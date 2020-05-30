Доктор Мясников развенчал мифы о способах передачи коронавируса

Москва, 30 мая. Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какими способами передается коронавирус. Об этом она написал в своем Telegram-канале.

Единственным доказанным способом передачи COVID-19 является воздушно-капельный. Есть вероятность занести вирус в организм через слизистые глаз и рта.

Также маловероятно подхватить коронавирус через грязные поверхности — пакеты, посылки, овощи. Но специалисты рекомендуют тщательно мыть все, что вы покупаете в магазине.

Заражение коронавирусом через воду невозможно, это миф, подчеркивает Мясников. Это касается и системы вентиляции.

Вирус не может проникнуть в организм через кожу и не передается ребенку от матери при родах. Вероятность заболеть коронавирусом при контакте с домашними животными равна нулю, резюмировал врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что осенью может быть вторая волна коронавируса. Есть возможность одновременного заболевания ОРВИ и COVID-19. Однако российские ученые обещают к тому времени подготовить вакцину от коронавируса.

К примеру, в научном центре «Вектор» вакцину создадут и протестируют к сентябрю. Сначала исследовать вакцину будут на взрослых, при положительных результатах в программу испытаний препарата включат детей.

Программа испытаний с участием несовершеннолетних может начаться не раньше 2021 года. В «Векторе» готовят сразу несколько формул, одна из вакцин может вводиться в организм человека интерназально, то есть путем закапывания в нос.