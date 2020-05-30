В Крыму сравнили с людоедством призыв главы меджлиса не допустить снятия водной блокады

Симферополь, 30 мая. Призыв лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» Рефата Чубарова по водной блокаде Крыма сравним с людоедством, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Чубаров заявил, что Украина должна быть готова к «силовым действиям» России, чтобы обеспечить водоснабжение Крыма. Он не исключил, что Москва может призвать «третью сторону» для давления на Крым. При этом Чубаров призвал не допустить подачи днепровской воды в Крым.

«Удивительно, до какого людоедства можно дойти в своей ненависти к крымчанам. Хлебом не корми господина Чубарова, дай только наслать засуху на полуостров, бывший когда-то его родиной», — удивился Молохов.

По словам Молохова, Чубаров лично бы выпил всю воду в Северо-Крымском канале в Херсонской области, лишь бы не допустить восстановления водоснабжения Крыма. Он отметил, что заявления Чубарова о «силовых действиях» со стороны РФ не более чем «плод его больного воображения».

Украина перекрыла водоснабжение Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До этого идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал регион пресной водой почти на 85 процентов. От прекращения подачи воды пострадали в первую очередь фермерские хозяйства, вынужденные перейти на менее влагоемкие культуры. Сейчас проблема водоснабжения решается наполнением Северо-Крымского канала водами реки Биюк-Карасу и бурением новых скважин.

1 Организация запрещена на территории РФ.