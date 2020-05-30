Глава Роспотребнадзора рассказала, когда ожидать вторую волну коронавируса

Москва, 30 мая. Вторая волна заболеваемости коронавирусом ожидается в период подъема ОРВИ. Скорее всего, это случится осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Росссия-1».

«Один из самых вероятных сценариев развития — это вторая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций», — сообщила Попова в эфире канала «Росссия-1».

Глава Роспотребнадзора считает наиболее вероятным сценарий подъема заболеваемости COVID-19 в осенний период.

Она заметила, что в таких условиях течение болезни будет тяжелым. Вакцинация против гриппа должна быть произведена как можно раньше. В противном случае сезонные заболевания ОРВИ наложатся на вторую волну COVID-19 и могут привести к серьезным последствиям для здоровья граждан.

По ее словам, люди, которые заранее сделают прививку от гриппа, будут защищены от этого вируса.

«Это уже значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью», — отметила Попова.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вторую волну коронавируса можно предотвратить. Для этого необходимо сохранить те ограничительные меры, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции. Он поддерживает введение графика прогулок для жителей Москвы. Доктор считает, что именно разделение по времени, а не ношение масок помогут соблюдать нужную дистанцию и избежать заражения.

Напомним, что клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в июне или начале июля, а завершатся уже в сентябре.