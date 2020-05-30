Симоньян рассекретила «самый страшный эпизод» встречи Флинна с Путиным

Москва, 30 мая. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в подробностях рассказала, как проходила встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим советником главы США Дональда Трампа Майклом Флинном. Этот эпизод вызвал ажиотаж в западных СМИ.

«Поскольку рассекречены разговоры Майкла Флинна, придется и мне рассекретить самый страшный эпизод, вменявшийся ему в вину», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, встреча произошла на десятилетии телеканала RT. Флинн сидел за одним столом с российским лидером, что запечатлели камеры фотографов. Впоследствии снимок «возбудил все западные СМИ и их доверчивых читателей», заметила Симоньян.

Главред телеканала вспомнила, что встретила «Начальника» у входа и, пока провожала к столу», рассказала, с кем ему предстоит сидеть рядом — с режиссером Эмиром Кустурицей и Майклом Флинном, бывшим главой военной разведки США.

Далее, по словам Симоньян, произошел следующий диалог.

«Да ну. Военной разведки США???» — спросил Путин. «Да», — ответила журналистка. «А как он к вам попал?» — задался президент вопросом. «Мы пригласили его выступить на конференции в честь нашего юбилея, он согласился», — объяснила Симоньян. «Ну вы даете», — удивился глава государства.

По словам Симоньян, затем президент сел за стол, со всеми поздоровался, молча посмотрел подготовленную в честь праздника программу и со сцены поздравил телеканал, а затем ушел.

«Вот ровно так проходила эта секретная и теперь уже рассекреченная операция», — заключила главред RT.

Напомним, что в США ранее рассекретили запись переговоров Флинна с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которые происходили в 2016 году. Утечки их разговоров фигурировали в деле о якобы имевшем место быть «вмешательстве» России в президентские выборы в США, победу на которых одержал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Занимался делом специальный прокурор Роберт Мюллер, однако его почти двухлетнее расследование окончилось полным провалом. Он так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на электоральные процессы, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Трампа.

Эксперты отмечали, что заявления со стороны США о «вмешательстве», продолжающиеся до сих пор, являются всего лишь частью внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами, которая не имеет никакого отношения к России.