Малькевич назвал запись переговоров с аль-Мишри подтверждением беззакония в Ливии

Москва, 30 мая. Запись переговоров сотрудника Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) с главой Высшего государственного совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Халедом аль-Мишри стала увесистым кирпичом в строительство будущего международного суда над преступлениями, совершаемыми в Триполи. Об этом заявил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Напомним, в мае 2019 года боевики так называемого ПНС похитили сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые работали над социологическим исследованием в Ливии. Россиян уже больше года незаконно удерживают в контролируемой боевиками ПНС тюрьме «Митига», которая известна жестоким отношением к заключенным.

«Ни Шугалею, ни Суэйфану, находящимся в частной ливийской тюрьме в Триполи, до сих пор никаких официальных обвинений не предъявлено», — отметил Малькевич.

В ночь с 28 на 29 мая в Facebook-аккаунте военной операции «Вулкан гнева» так называемого ПНС Ливии появился ролик «Максим Шугалей, история шпиона». Глава ФЗНЦ назвал эту видеозапись «провокационной и хамской поделкой». В связи с этим Малькевич обнародовал запись состоявшегося 29 мая прошлого года разговора сотрудника ФЗНЦ с аль-Мишри.

«ФЗНЦ был вынужден предать огласке эти материалы. До последнего мы надеялись, что процесс освобождения наших граждан можно будет вести в каком-то правовом ключе. Но после появления откровенно сфальсифицированных роликов про Максима Шугалея, которые распространяет ПНС, соблюдать какие-то правила приличия больше было невозможно», — возмутился Малькевич.

Как отметил глава ФЗНЦ, обнародованная фондом запись подтверждает, что террористическое ПНС Ливии похитило россиян и пыталось выменять их на официальную поддержку Москвы.

«Мне кажется, что эти материалы — очень увесистый кирпич в строительство будущего международного суда над преступлениями в Ливии. Мы видим совершено неприкрытую торговлю террористов и то, как они пытаются вести дела. И говорить в данном случае о какой-то законности в Ливии, о правовых нормах и приличиях, которыми оперируют западные журналисты, невозможно», — заявил Александр Малькевич в комментарии Nation News.

Кроме того, глава фонда назвал требования так называемого ПНС Ливии откровенным шантажом. Он напомнил, что ФЗНЦ — это общественная организация, которая никоим образом не может выполнить условия, озвученные Халедом аль-Мишри.