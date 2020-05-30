Вирусолог Покровский предложил меры воздействия на антипрививочников

Один из ведущих российских вирусологов, академик РАН Вадим Покровский поделился мнением по поводу предложения внести в административный кодекс ответственность за отказ от обязательных прививок.

Ранее Министерство юстиции РФ опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором предусмотрены штрафы за отказ от вакцинации и медицинских осмотров.

Вопрос ответственности за отказ от прививок требует четкой проработки, чтобы понимать, за что именно предусмотрено то или иное наказание, считает академик Вадим Покровский.

«Это еще надо анализировать — будут ли это штрафы или какие-то социальные ограничения», — отметил ученый в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом ученый говорит, что прививки должны стать обязательными.

«Мы все-таки социальное государство, а в социальном государстве каждый человек несет определенную ответственность за здоровье других граждан, — объясняет Покровский свою позицию. — В том числе, если человек не прививается, он наносит ущерб не только себе. Отсутствие прививки потенциально может приводить к распространению какого-то возбудителя и заражению других людей. Поэтому я выступаю за обязательность проведения профилактических прививок».

Тем не менее, вопрос ответственности за отказ от вакцинации может быть отнесен из области права в какие-то другие сферы жизни россиян, считает собеседник ФАН.

«Возможно, (в случае отказа от прививок. — Прим. ФАН) нужны какие-то другие ограничения. Есть тенденция к тому, чтобы не принимать детей без прививок в детские сады. Это совершенно логично, потому что такие дети могут представлять угрозу для остальных детей и для персонала, — говорит ученый. — Я стою на позиции, что в вопросе вакцинации надо влиять на наше население не только уговорами. Считаю, что своевременные прививки должны стать гражданским долгом, а вот как этого добиться, наказанием или поощрением — это решать законодателям».

При этом ученый согласился с мнением, что пандемия COVID-19 неожиданно и даже несколько парадоксально вызвала всплеск активности антипрививочников. Подобные настроения есть даже среди медиков.

«Некоторые комментарии наших медиков по поводу коронавируса показывают, что одного только диплома медицинского работника недостаточно, чтобы высказываться по этой проблеме, — уверен Покровский. — Не все имеют право высказываться относительно таких сложных вещей как эпидемиология, прививки и так далее. Все это все же требует специального образования. К сожалению, в медицинских институтах мало внимания уделяется инфекционной патологии, тут есть проблема. Считаю, что врачей надо лучше обучать».

Что касается темы коронавируса, тут уже кто только ни высказывается, говорит вирусолог.

«Уже врачи всех специальностей высказались. Пока что не замечены только проктологи, даже урологи уже высказываются», — с юмором резюмировал Вадим Покровский.

Согласно предложению Минюста, за отказ от обязательных прививок для граждан предусмотрены штрафы до семи тысяч рублей; для должностных лиц — до десяти тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — до двадцати тысяч рублей или до 30 суток запрета деятельности; для юридических лиц — до тридцати тысяч рублей ‎или до 30 суток запрета деятельности.

Как пояснил заместитель министра юстиции Денис Новак, административная ответственность наступает, когда это предусмотрено санитарно-эпидемиологической ситуацией и не касается антипрививочников. В Роспотребнадзоре разъяснили, что штрафы в основном предусмотрены для виновных в нарушениях при работе профессиональных групп риска.

Ранее российский Минздрав вносил предложение законодательно запретить публичные призывы к отказу от прививок, а Министерство просвещения РФ предлагало запретить посещение школ детям, не имеющим прививок от особо опасных инфекций. Позже от столь радикальных идей решено было оказаться.

Отметим, на фоне пандемии, вызванной коронавирусом, движение антипрививочников, похоже, даже усилилось. Об опасности «чипирования» при помощи некой «жидкой вакцины» заявлял даже такой уважаемый человек, как режиссер Никита Михалков.

Всемирная организация здравоохранения считает отказ от прививок одной из глобальных угроз здоровью человечества. По данным ВОЗ, вакцинация позволяет ежегодно предотвращать до трех миллионов смертей.