Специалисты назвали три скрытых признака, указывающих на проблемы со здоровьем

Москва, 30 мая. Артериальная гипертония названа одним из факторов риска тяжелого течения коронавирусной инфекции и осложнений. При этом часть людей не догадывается, что страдает от повышенного артериального давления. Существуют скрытые признаки, которые большинство считает привычными реакциями организма на внешние раздражители, пишет «Московский комсомолец» .

Первый признак – гипергидроз кожи. Так называется повышенная потливость, которую часто списывают на жаркую погоду или стресс. Конечно, она может зависеть от этих состояний, как и от свойств одежды. Но гипергидроз становится следствием нарушения терморегуляции организма и наличия опасных заболеваний.

Второй признак – черные «мушки» в глазах. Это явление возникает из-за спазмов глазных сосудов. «Мушки» часто сопровождают гипертонический криз и нарушение мозгового и коронарного кровообращения. С таким симптомом нужно сначала обратиться к врачу-офтальмологу для исследования глазного дна, определения внутриглазного давления и назначения дальнейшего лечения.

Третий признак – тиннитус, шум в ушах. Его причины могут быть весьма разнообразны. Но если врач установит, что тиннитус является следствием повышенного артериального давления, то вам придется уменьшить количество употребляемого кофеина, избегать стрессов и эмоциональных всплесков.

Напомним, что сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте причин смертности у людей среднего и старшего возраста. А в России от артериальной гипертонии страдает каждый второй человек в возрасте от 25 лет. Перечисленные три симптома могут быть предвестниками этой болезни. Необходимо прислушиваться к своему организму, регулярно измерять давление и вести по возможности здоровый образ жизни.