Порошенко ворвался в топ рейтинга украинского Forbes, вызвав раздражение у сограждан

Экс-президент Украины и главный вдохновитель «партии войны» Петр Порошенко вновь попал в центр общественного внимания. Он с 1,4 млрд долларов занял третье место в обновленном списке миллиардеров, за пять лет правления страной увеличив свой капитал вдвое. В местном политикуме заявляют — мол, «теперь-то понятно, за что стоял Майдан», а сторонники Порошенко призывают «заняться более насущными проблемами в стране», передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Экс-президент Украины Порошенко по прозвищу «шоколадный Петр» вернулся в топ — тройку богатейших бизнесменов страны по версии украинского Forbes, который опубликовал рейтинг впервые с 2015 года. В последний раз Порошенко входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014-м, тогда его состояние оценивалось в 1,3 млрд долларов.

В 2015-м американский Forbes перестал считать Порошенко миллиардером, а украинский — оценил его состояние в 750 млн долларов. В сотне богатейших украинцев тогдашний президент занял «скромное» восьмое место. Кстати, потом данные о доходах местных богачей долгое время не публиковались по «чисто украинской» причине — американцы перестали считать украинский Forbes достойным партнером.

В августе 2015-го американская медиакорпорация Forbes отозвала у украинцев лицензию на использование бренда. Компании UMH Group, которая владела франшизой, запретили использовать бренд Forbes, контент издания и даже доменное имя forbes.ua. Это было связано с попаданием олигарха Сергея Курченко, владельца UMH Group, в санкционный список США. 30 марта 2020-го американский Forbes простил Украину и объявил о перезапуске местной версии, новым издателем которой станет украинское ООО «УЯВИ!»

В связи с новым достижением «шоколадного Петра» местные СМИ и политологи напомнили — в ходе президентской кампании — 2015 Порошенко клялся продать все свои активы после избрания. Но в итоге выполнил это обещание только на 20%. Roshen и свой агрохолдинг он переписал на старшего сына Алексея, а продал лишь завод «Кузница на Рыбальском» в Киеве — причем так, что от сделки за версту разило отмыванием денег. Обстоятельства этой «сделки века» повлекли за собой более десятка уголовных дел, по которым Порошенко пока проходит свидетелем.

Напомним, совокупное состояние всех участников рейтинга украинского Forbes составило 31,4 млрд долларов — причем у большинства богатеев капиталы сократились с 2015-го в три-пять раз. Возглавляет список горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с 2,8 млрд долларов. Второе место — у владельца группы «Интерпайп» Виктора Пинчука c состоянием в 1,4 млрд долларов. Олигарх Игорь Коломойский занял в рейтинге восьмую строчку, его состояние оценивается в миллиард долларов.

Впрочем, целый ряд украинских СМИ пишет о том, что 1,4 миллиарда долларов — это «белые» активы и деньги, которые Порошенко просто обязан задекларировать. Это активы, которые находятся у всех на виду, — кондитерская корпорация «Рошен», Международный инвестиционный банк, элитный спорткомплекс «Пятый элемент», телеканалы «Пятый», «Прямой» и так далее. Однако «белые» активы составляют лишь малую часть реального состояния Порошенко.

По мнению украинских экспертов, к «черным» активам относятся те, которые экс-президент прячет на офшорных счетах, а также оформленные на доверенных лиц. По мнению журналистов телепрограммы «Схемы» и украинского агентства «Бигус-Инфо», у Порошенко есть десятки тайных офшорных счетов по всему миру. На них «шоколадный Петр» прячет от посторонних глаз деньги, полученные от коррупционных деяний — рейдерства, шантажа и обмана партнеров.

Посетивший Украину в начале 2020-го американский миллиардер Сэм Кислин публично заявил — как удалось установить его финансовым агентам, Порошенко вывел из Украины в офшоры от 8 млрд до 10 млрд долларов. Впрочем, считают аналитики, и эта сумма не до конца достоверна. По информации, курсирующей в украинском политикуме, Порошенко, находясь на посту президента, вполне по-бандитски «поставил на счетчик» многих олигархов Украины. То есть каждый олигарх вынужден был выплачивать своему «старшему патрону» десятки миллионов долларов «дани» в год.

По слухам, среди тех, кто вынужден был платить «дань» Порошенко, — олигархи Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Константин Жеваго и другие. Они выводили «дань» для Порошенко по своим каналам — через подставных лиц, доверенные компании и банки. По мнению украинских экспертов, реальное состояние экс-президента, с учетом «черных» активов, превышает 15 млрд долларов. Это и непосредственно финансовые средства, и недвижимое имущество, и картины, и предметы искусства, и акции различных компаний, а также дивиденды, облигации внутреннего долга Украины и так далее.

Андрей Золотарев, глава аналитического центра «Третий сектор», отмечает, что «Порошенко на редкость удачно сходил во власть».

«Многих удивило, что и год спустя повторение сценария выборов-2019 привело бы идентичному результату. По данным социологов, Зеленский снова разгромил бы Порошенко со счетом 73% на 25%. Но для этого есть все основания — год назад украинцы ясно дали понять, что больше не хотят быть заложниками комплексов, прихотей, маразмов и чудовищной жадности одного человека», — говорит Золотарев.

Он напомнил, что в 2015-м Петра Порошенко вычеркнули из списка миллиардеров Forbes с состоянием в 750 млн долларов.

«Ну, это понятно — война, экономический кризис, на Украине обеднели все. И вот на тебе — после пяти лет на посту президента его состояние практически удвоилось и составляет 1,4 млрд — поражается Золотарев. — При этом простым украинцам осталось все то же самое — и война, и экономический кризис. Зато один украинец — видимо, самый талантливый и умный — успел и страной поправить, и денег подзаработать. Причем рост произошел в долларах, а значит, состояние Порошенко в гривнах на 2014 год, когда еще не было манипуляций с курсом нацвалюты, выросло даже больше, чем вдвое. За это же время около 6 млн украинцев оказались далеко за чертой бедности».

По словам главы «Третьего сектора», Порошенко удачно сходил во власть, послужил державе и вышел с прибылью.

«Пять лет по закону он не имел права заниматься бизнесом. И надо же — такой бешеный рост капиталов! Это чудо, сопоставимое разве что с восстановлением девственности у старой проститутки. Только вот от бога это чудо или от дьявола — должна установить прокуратура, — уверен аналитик. — Но если с Порошенко все, в общем, понятно, то вот патриоты и сочувствующие идеям Петра из «секты 8%» должны хорошенько призадуматься. Например, о том, почему они сами живут все хуже, а их обожаемый лидер — все лучше? Почему они проливали кровь в Донбассе и теряли сбережения в банках, а Петр Алексеевич не только не потерял, но и нехило приобрел? Если «патриоты» задумаются об этом, то им несложно будет понять, «кто тут на самом деле лох». И кто реально виноват в том, что страна находится в таком ужасном состоянии. Один только плюс в этом: если теперь кто-то спросит, куда делись наши деньги за эти пять лет, — мы хоть знаем, где их искать. Forbes-то врать не будет».

С ним согласен украинский политолог и публицист Леонид Швец, который отмечает — теперь «патриотическая общественность оказалась в неприятной ловушке, поскольку вместо смены лидера ей приходится защищать Порошенко».

«С моральной точки зрения, пенять политика-бизнесмена Порошенко за грехи его немыслимого обогащения в президентский период, связанные с рейдерством, уходом от налогов и прочими забавами украинского бизнеса, — для наших элит не очень корректно. Эта публика, как и народ попроще, считает святым делом сохранить от посягательств государства все, «что заработано непосильным трудом». Еще и потому, что государство в своих посягательствах на деньги граждан постоянно хамеет. Но им ли об этом не знать? Ведь они его таким и строили, — говорит Швец. — Был бы Порошенко удивительным исключением из правил, то ходил бы сейчас по Украине оборванцем, а не числился третьим в списке Forbes».

Впрочем, сам факт того, что Порошенко вновь официально стал миллиардером, не отменяет возможностей его уголовного преследования со стороны государства — скорее наоборот.

«То же «дело о картинах» — не первый и далеко не последний эпизод предъявления уголовных претензий Порошенко. За время своего президентства он больно «оттоптал мозоли» не одному серьезному и мстительному человеку на Украине. И, думается, у них к нему счет посолиднее, чем детская неприязнь Зеленского — с учетом общих «домайданных воспоминаний», — заметил политолог. — Все эти люди с удовольствием будут наблюдать, как Порошенко «гоняют грязными тряпками» подозрений и повесток в ГБР и суды. И, конечно, по мере возможностей будут эту кампанию подпитывать новыми обвинениями. Ведь тут сам издевательский процесс едва не важнее результата».

Из-за этого, полагает аналитик Швец, оппозиция в Раде теряет возможность для «кадрового маневра» с отстранением Порошенко от лидерства.

«Патриотическая» общественность, которая привыкла горой вступаться за своего вождя, оказалась в очень неприятной ловушке. Оставить его одного в тяжкую годину преследований — как-то неприлично. Да и странно было бы не воспользоваться поводом лишний раз указать действующей власти на ее свинский характер и еще теснее сплотить сторонников вокруг «гонимого Петра», — указал Швец. — Но по этим же причинам непопулярный экс-президент, который к тому же «наруководил» на миллиарды долларов в свой карман, теперь «законсервируется» в лидерской позиции. И потенциал внутренней перестройки, которую в оппозиционной нише явно необходимо провести после тяжелых поражений 2019-го, улетучивается. Сведение политической активности оппозиционеров к бесконечной «петрозащите» только утяжеляет последствия тех поражений. Теперь и тащить этот «чемодан Петра», и бросить его — для оппозиции одинаково плохо».

А украинский публицист Андрей Манчук коротко резюмировал по поводу нового достижения экс-президента: