Боевики ИГ и «Аль-Каиды» в руках Эрдогана стали оружием в расширении интересов Турции

Международное сообщество располагает огромным количеством доказательств турецкого вмешательства в дела Ливии, выражающегося в поставках оружия и переброске сирийских радикалов в эту страну. Однако многие из наемников отказываются сражаться на стороне боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Кандидат исторических наук Антон Бредихин уверен, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган будет и дальше использовать наемников для усиления своего влияния в других странах.

Накануне редакция ФАН опубликовала интервью с сирийским наемником, которого Анкаре удалось привлечь для участия во внутриливийском кризисе. Он рассказал, что вербовщики обещали, что они не будут участвовать в каких-либо боевых действиях. Тем более на стороне ПНС. Им говорили, что их присутствие в Ливии необходимо для защиты турецких баз. Многие согласились на это из-за тяжелой материальной ситуации, поверив громким словам о высоких зарплатах. На деле же оказалось, что им предстоит сражаться против Ливийской национальной армии (ЛНА), многие уже тогда стали отказываться брать оружие в руки. Вскоре их ждал еще один неприятный сюрприз: денег, обещанных вербовщиками, наемники также не увидели. Большинству их не выплатили вовсе, некоторым достались значительно меньшие суммы. Обман вылился в поголовный отказ сирийских радикалов от участия в боестолкновениях, невыполнение приказов командиров. Последние, понимая, что ситуация вышла из-под контроля, прибегли к угрозам и проявлению открытого насилия. Как в своем рассказе подчеркивал наемник, полевые командиры стреляли по своим подчиненным, стреляли промеж ног.

Эрдоган пригрел международных террористов

Среди наемников, переброшенных в Ливию усилиями Турции, есть тысячи отъявленных головорезов — членов различных радикальных группировок из состава Сирийской национальной армии (СНА), а также международных террористических организаций, таких как ИГ1, «Аль-Каида»1, «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещены в РФ). Из Ливии регулярно поступают сообщения о ликвидации известных боевиков этих группировок, полевых командиров. Часть из них попадает в плен. Несколькими днями ранее стало известно, что армия командующего ЛНА Халифы Хафтара задержала террориста Мухаммеда ар-Рувейдани, который является одним из наиболее опасных боевиков ИГ в Сирии. Плененные боевики указывают на Турцию из-за которой они оказались в Ливии.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин не удивлен, что многие завербованные в Сирии радикалы не захотели сражаться против ЛНА. Тем не менее он напомнил, что наемники не могли не знать, что ждет их в Ливии. Отказ от участия в боях, по его мнению, обусловлен не гуманными соображениями, а материальным разочарованием.

«Наверное, потому что им не всегда платят деньги. Это логичное объяснение, почему наемник отказывается сражаться. Мы прекрасно понимаем, что их могли использовать, заманить [в Ливию] какими-то обманными путями. Здесь говорить о какой-то солидарности в арабском мире мы не можем. Люди, которые уже пошли на это, они уже находятся вне гуманитарных рамок, люди были нацелены на то, что они будут сражаться. На это они были согласны. И раз уж они добрались до Ливии, они были готовы идти дальше. Им, вероятно, решили за это не платить или заплатили не столько, сколько обещали», —пояснил собеседник ФАН.

Режим Эрдогана угрожает всему региону

Эксперт также отметил, что нет никаких предпосылок, что режим Эрдогана вдруг решит отказаться от наемников в попытках расширить свою роль в других странах.

«Турция видит в них определенную силу, определенное средство для влияния в других странах. Формат возвращения Османского султана для них [стран региона] близок. В этой связи возможна эскалация ситуации. Также надо помнить о волне революций в регионе. Это намек на то, что и дальше могут происходить подобные заварушки, тем более в соседних странах. Поэтому они [наемники] могут быть использованы в других странах, где предусматривается расширение турецкого влияния», — считает Бредихин.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец ранее подчеркивал, что именно Анкара усиливает кризис в Ливии.

«Турция — главный субъект, который из большой канистры подливает керосин в огонь гражданской войны в Ливии», — заявил Баранец.

1 Организация запрещена на территории РФ.