Асад меняет отношение к Сирии на международной арене, заручившись поддержкой союзников

Поддержка мусульманского общества, смена мнения в странах Ближнего Востока и поддержка России — как происходит международное признание правительства Башара Асада, Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Владимир Фитин.

Поддержка ливанцев

Представители Ассоциации мусульманских улемов Ливана осудили провокационные и агрессивные действия военнослужащих США, оккупировавших сирийский регион Аль-Джазира, включающий в себя провинции Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака.

По мнению ливанских мусульманских улемов, находящиеся в Сирии военнослужащие Соединенных Штатов Америки нарушают гражданские права мирных сирийцев, а также суверенное право арабской страны, так как находятся там незаконно. Согласия на размещение американского военного контингента официальные власти Дамаска не давали.

Ассоциация мусульманских улемов Ливана призывает все страны, находящиеся в Сирии незаконно, вывести свои оккупационные войска.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал международную поддержку сирийского правительства.

Изменение отношения

Как отмечает собеседник ФАН, необходимо признать, что ситуация с признанием президента Башара Асада лидером Сирии поменялась как в государствах Ближнего Востока, так и ряде других стран. Сейчас она более позитивна для Дамаска.

«Если еще недавно основные арабские страны поддерживали планы Запада по смещению Асада с поста законноизбранного президента, то сейчас эти государства поменяли свое отношение к официальному сирийскому правительству. Они начинают признавать реальность и демонстрируют готовность сотрудничать с Дамаском. Можно вспомнить, что, например, ОАЭ и Бахрейн возобновили работу своих посольств в Сирии. Перестали в арабской прессе появляться жесткие статьи в отношении сирийских властей. Ранее в этом особо были замечены СМИ Саудовской Аравии, однако сейчас это уже стало редкостью. В Ливане же и вовсе большая часть населения, преимущественно сторонников Хезболлы, поддерживает Асада и сирийские власти», — говорит эксперт.

Важность международного сотрудничества

По словам Владимира Фитина, давление на сирийское правительство продолжается, поскольку главные зачинщики такой политики не меняют свое мнение. Речь, конечно же, идет о США и странах Евросоюза. Но в то же время неизменные позиции в поддержку руководства Сирии мы видим со стороны России, Ирана и Китая. Эти государства осуществляют как политическое, так и экономическое сотрудничество с Дамаском.