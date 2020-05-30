Путин призвал определить окончательную позицию России после выхода США из ДОН

Москва, 30 мая. России нужно определить окончательную позицию в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН), а также в связи с тем, что по-прежнему не начались переговоры о продлении Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора по открытому небу, да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой важнейшей теме, не только для нас, но и для всего мира, я думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ДОН, подписанный в 1992 году, предполагает, что страны-участники этого соглашения могут совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля договоренностей по разоружению. 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из договора, поскольку Москва якобы не придерживается условий соглашения. Конгрессмены-демократы из комитета по иностранным делам палаты представителей США осудили «безрассудный» выход из ДОН, отметив, что этот шаг Вашингтона только «усилит Владимира Путина».