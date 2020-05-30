Колесников назвал условие встречи с Путиным в период пандемии

Москва, 30 мая. Карантин и медицинское наблюдение являются необходимым условием личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в период пандемии коронавируса. Об этом рассказал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Глава государства из-за введенного в России режима самоизоляции существенно изменил свой график. В частности, в нем появились встречи и совещания в режиме онлайн.

Случались, однако, и исключения. К примеру, в понедельник президент встретился в Кремле с главой РЖД Олегом Белозеровым. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что Путин сам решает, в каком формате лучше провести встречу.

Как отметил Колесников, президент соблюдает все необходимые меры предосторожности в период распространения инфекции. Для него важно личное общение, поэтому возможность очной встречи не исключается.

Тем не менее для беседы с президентом необходимо «пойти на жертвы», сказал журналист.

«В медицинской части организаторы встреч с Путиным по поводу гостей были абсолютно уверены, что они здоровы. А это достигается только посредством карантина и медицинского наблюдения», – цитирует его «ПолитРоссия».

Недавно пресс-секретарь президента Песков вернулся к работе после перенесенного коронавируса. Заболела и его супруга, фигуристка Татьяна Навка, которую тоже уже выписали из больницы.

Врачи диагностировали у официального представителя Кремля двустороннюю пневмонию еще в начале мая. Тогда он отметил, что больше месяца очно не общался с президентом России, поэтому никакого риска для здоровья главы государства нет.